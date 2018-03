Senyal d'alarma en Nissan davant l'inici de prejubilacions

Nissan ha iniciat una onada de prejubilacions a Barcelona que ja ha afectat 50 treballadors d'uns 59 anys d'edat com a conseqüència de la caiguda de la producció a la fàbrica de la Zona Franca.





Segons les previsions, la planta preveu seguir amb aquestes prejubilacions durant l'estiu, quan deixarà de fabricar-se el Nissan Pulsar.





El nombre de prejubilacions se situarà entre 100 i 200 i el fabricant japonès està disposat a pagar fins al 90 per cent del salari fins que arribi a l'edat de jubilació.





Davant aquesta situació, la plantilla demana nous models a la direcció, per tal de mantenir 4.500 llocs de treball. Entre les possibilitats, figura el llançament d'un SUV elèctric, però no hi ha res tancat.