Puigdemont demana per sorpresa delegar el seu vot en tots els plens per la seva "incapacitat"

JxCat ha demanat aquest dimecres 28 de març que l'expresident de la Generalitat i diputat del grup, Carles Puigdemont, pugui delegar el seu vot en tots els plens del Parlament, i Cs ha demanat un informe jurídic dels lletrats per considerar que hi ha dubtes que pugui fer-ho.





La petició de delegació ha arribat un minut abans que es reunís la Mesa del Parlament, l'òrgan rector de la Cambra, que debat ara la idoneïtat de demanar aquest informe.





La Taula ha ajornat la seva decisió sobre si accepta que Puigdemont delegui el seu vot en un altre diputat. Puigdemont no podrà votar en el ple d'aquest dimecres.





Fins a la data havien demanat delegar el vot en altres plens els diputats empresonats i s'havia tramitat sense problemes, però mai abans ho havien demanat diputats que es van anar a l'estranger per no comparèixer davant la justícia.





Puigdemont va sol·licitar delegar el vot a l'inici de la legislatura, però va retirar finalment la sol·licitud i això va evitar una topada amb el Govern, que s'havia posicionat en contra i havia advertit que, si s'autoritzava, el recorreria davant la justícia.





Ara l'expresident ha canviat de parer i si vol poder delegar el vot en el ple d'aquest dimecres i en els successius, en el qual es debatrà una resolució de JxCat, ERC i la CUP en el qual es reivindica el dret a ser investit de Puigdemont, Jordi Turull i Jordi Sànchez.





PER LA SEVA "INCAPACITAT"





En la sol·licitud de delegació de vot, l'expresident sol·licita delegar el seu vot en la seva companya de grup Elsa Artadi en tots els plens de la legislatura mentre duri la seva situació d ' "incapacitat".





Puigdemont, que residia a Bèlgica des del 30 d'octubre, va ser detingut diumenge a Alemanya mentre tornava en cotxe d'una viatge a Finlàndia; el jutge ara ha de decidir si ho extradeix o no Espanya on pesa una ordre de detenció contra ell.





LA SORPRESA DE TORRENT





Fonts parlamentàries consultades han explicat que el president Torrent no coneixia les intencions de JxCat, "ha reaccionat amb cara de sorpresa i ha demanat corrent un recés" de la reunió de la Mesa.





Fonts d'ERC han mostrat el seu enuig per aquesta maniobra de JxCat perquè no havien estat avisat prèviament i per considerar que obre un conflicte innecessari -els independentistes té la majoria justa de 68 diputats i no necessiten per ara el vot del expresident-.





Cs ha demanat un pronunciament dels lletrats per la situació que s'ha generat i, tenint en compte que el ple ha de començar de manera immediata --estava programat per a les 10--, els més probable és que el pronunciament sigui "verbal" i no per escrit.





El PP s'ha mostrat contrari a que l'expresident pugui delegar el vot i el PSC ha explicat que "acatarà" el que diguin els lletrats de la Cambra.