Ponsatí aposta pel micromecenatge perquè li paguin uns altres la seva defensa

L'exconsellera de la Generalitat Clara Ponsatí ha aconseguit en unes tres hores i mitja superar les 100.000 lliures esterlines -uns 113.710 euros- que demanava per poder pagar la seva defensa i que ha obtingut a través d'una campanya de micromecenatge. Ha estat el mateix dia en què s'ha lliurat a la Justícia.





Ponsatí, que s'ha lliurat aquest dimecres a les autoritats escoceses arran de l'euroordre de detenció emesa pel Tribunal Suprem, ha posat en marxa la campanya a Internet per aconseguir de manera "urgent" 40.000 lliures per sufragar la seva defensa, que ha aconseguit en poc temps, de manera que ha augmentat a 100.000 lliures la petició.





Ha explicat a la pàgina de la seva campanya de 'crowdfunding', iniciada al portal CrowdJustice, que "sempre és difícil estimar els costos d'un cas d'extradició internacional complex, però els costos d'enfrontar a l'Estat espanyol seran considerables durant diversos mesos".





Assegura que té intenció d'oposar-se a l'extradició "fermament" i agraeix el suport rebut per part de la primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon, i de diversos polítics de formacions diverses.





Ponsatí, que es defineix com una "exconsellera del Govern català ara a l'exili després del referèndum d'octubre de 2017", afirma que no ha comès mai cap delicte i que el que va fer va ser promoure una votació pacífica i democràtica inclosa ara en una causa per presumpta sedició i rebel·lió.





Critica que "no hi ha cap garantia d'un judici just a Espanya" i lamenta que membres del Govern cessat ja es troben en presó preventiva per ordre del magistrat Pablo Llarena.





"Si retorn, crec que és probable que acabi subjecta al tracte degradant i inhumà de les autoritats" per la forma d'actuar del Govern espanyol, argumenta.





AGRAÏMENT





Després d'aconseguir la xifra, Ponsatí ha publicat un missatge d'agraïment al portal i ha explicat que la petició "anirà augmentant per cobrir qualsevol cost eventual en el que podria ser una lluita legal llarga".





Així mateix, ha subratllat que "qualsevol fons sobrant anirà a donar suport a altres en la mateixa situació" que la consellera del Govern cessat en aplicació de l'article 155 de la Constitució.