El Barça no té competències per defensar que els seus socis puguin exhibir estelades

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha determinat que el FC Barcelona no té legitimitat de recórrer la decisió de la Delegació de Govern de Madrid de prohibir les estelades a la final de la Copa de 2016, ja que els seus estatuts no recullen la seva competència en defensar el dret dels seus socis a portar banderes de determinades tendències polítiques.





Així consta en una sentència, en la qual la Sala del Contenciós-Administratiu ratifica la postura del jutge del Contenciós-Administratiu 15 de Madrid després no admetre el recurs del Barça contra la resolució verbal de la Delegació del Govern de Madrid.





La decisió de la Delegació impedia la introducció i exhibició de banderes estelades durant la final de la Copa del Rei, que va enfrontar el diumenge 22 de maig de 2016, al Vicente Calderón, al FC Barcelona i el Sevilla FC, per considerar que vulnerava el dret fonamental a la llibertat d'expressió dels seus socis.





En la seva argumentació, els magistrats decideixen no obstant això no admetre a tràmit el recurs per un motiu diferent al que apreciava el jutjat en primera instància.





En aquest cas, entenen que la inadmissibilitat rau en el fet que l'entitat FC Barcelona no està legitimada per recórrer la decisió de la Delegació del Govern a Madrid, davant de l'opinió del jutjat de falta d'acte susceptible de recurs.





Els jutges aclareixen que segons els seus propis estatuts, el Barcelona és una associació esportiva catalana de "naturalesa privada, de persones físiques sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar, les finalitats són el foment, la pràctica, la difusió i l'exhibició del futbol i altres esports i, complementàriament, la promoció i la participació en les activitats socials, solidàries, culturals, artístiques, científiques o recreatives adients i necessàries per mantenir la representativitat i la projecció del club ".





I per complir aquests objectius, els estatuts assenyalen que el FC Barcelona participarà i organitzarà "manifestacions i competicions esportives, promourà la pràctica de l'esport mitjançant les seccions, intervindrà en les activitats socials, solidàries, culturals, artístiques, científiques o recreatives que acordin els seus òrgans de govern, fomentarà les relacions entre els socis i tercers i amb altres institucions, tot això amb la finalitat comuna de mantenir i millorar el significat esportiu i social de què gaudeix el club ".





"Com es veu, estatutàriament el club no defensa el dret dels seus socis a portar banderes de determinades tendències polítiques. És més, podríem dir que, també estatutàriament, la defensa a la llibertat d'expressió d'alguns dels seus socis suposaria un incompliment de la finalitat per a la qual va ser constituït ", destaca la sentència.





"Així doncs, si no defensa la seva titularitat al dret de llibertat d'expressió, si no pot defensar la d'alguns dels seus socis per resultar aliena al seu dret i en la seva relació amb els socis no hi ha la defensa d'aquest dret, no hi ha dubte que podem declarar sense embuts que no té interès legítim per instar la vulneració d'aquest dret ", recalca.





TUTELA JUDICIAL EFECTIVA





El segon dels drets que el FC Barcelona entenia vulnerat és el que es fa a la tutela judicial efectiva, sobre la base de la inexistència d'una resolució prèvia degudament motivada que permetés als seus socis conèixer les raons per les quals se'ls privava de la seva dret a la llibertat d'expressió.





Davant d'això, els magistrats entenen també que en aquest cas "es torna a configurar la vulneració en relació amb el dret de defensa aliena, pressuposant, a més, que els possibles socis afectats per l'ordre verbal de la Delegació del Govern de Madrid en cap cas podrien acudir a aquesta seu a defensar els seus drets ".





"Això ens n'hi hauria prou per determinar la inadmissió, com ja va passar en relació amb l'anterior, de la seva al·legació per falta d'interès legítim en els termes ja analitzats", conclou.