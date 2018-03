Presó per matar animals amb verí a Vinyols i Els Arcs (Tarragona)

Estudi de verins usats per matar animals en zona de caça





Un jutjat de Reus (Tarragona) ha condemnat a una pena de presó i a pagar una indemnització a un home que va matar amb verí a diversos animals domèstics i salvatges a Vinyols i Els Arcs (Tarragona), ha informat aquest dimecres la Conselleria d'Agricultura en un comunicat.





Els agents van tenir coneixement dels fets el 2006 a partir de les denúncies dels propietaris de les mascotes, que van alertar que els seus animals van morir amb símptomes d'haver estat enverinats.





Van recollir un gran nombre de fauna morta en una zona de caça, que semblava estar relacionada amb l'ús de verí que impossibilitava l'assentament d'espècies salvatges i eliminava les domèstiques -gossos i gats-.





L'ús de verí, una pràctica il·legal i no selectiva, serveix per reduir el nombre de depredadors habituals de la fauna cinegètica, com conills i perdius, segons ha detallat la Conselleria.





Els agents van interceptar dues persones col·locant el verí i van constatar que havien mort a 19 gossos, 10 gats, una guineu i una fagina, animals que van ser trobats a prop de la riera del Regueral, al municipi de Vinyols i Els Arcs.





Les necròpsies dels animals van determinar que havien mort per l'ús d'un verí altament tòxic que va ser prohibit el 2007 pel risc que implicava per al medi ambient i la salut humana.





El verí era col·locat en productes carnis o peix per atreure animals i, en alguns casos, la fabricació dels esquers era molt professional i provocava que els animals no morissin immediatament a l'ingerir el verí, sinó que els causava una mort lenta i agònica.