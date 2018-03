Incendi i deflagració d'acetat d'etil en una empresa de Sant Celoni (Barcelona)

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla de risc químic Plaseqcat després de produir un incendi i la deflagració de vapors d'acetat d'etil en una empresa de Sant Celoni.





En un comunicat, han explicat que no hi ha perill per a la població però que, per precaució, demanen no acostar-se a la zona, al carrer Montnegre, mentre dura el dispositiu d'emergències i s'ha evacuat els treballadors.





El telèfon d'emergències 112 ha rebut l'avís de la deflagració a les 12.33 hores realitzat per la pròpia empresa, Renolit Ibèrica (Alkor Draka), que ha activat el seu Pla d'Autoprotecció (PAU).





Els Bombers de la Generalitat han desplaçat deu dotacions terrestres ia les 13.30 hores l'incendi ja estava apagat i els efectius treballaven remullant la zona afectada per l'explosió mentre retiren elements inestables que poden acabar caient.





Aquests efectius dissipen possibles concentracions de dissolvent a l'atmosfera amb l'ús d'aigua.





El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha enviat dues ambulàncies de forma preventiva que no han hagut d'atendre cap ferit.





Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local s'ha desplaçat fins allà per tallar els accessos a la zona i garantir el pas de vehicles d'emergències.