Vuit comandaments de la cúpula dels Mossos d'Esquadra, a l'Audiència Nacional per sedició l'1-O

L'actual cap dels Mossos, Ferran López, arriba al Tribunal Suprem









El Jutjat d'Instrucció 3 de Cornellà de Llobregat (Barcelona) s'ha inhibit a favor de l'Audiència Nacional en la causa que instruïa sobre l'1-O en considerar que hi ha indicis d'un presumpte delicte de sedició contra vuit comandaments de la cúpula dels Mossos d'Esquadra, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





Concretament, els comandaments que apareixen en la sentència del jutge que van elaborar les pautes d'actuació durant el dispositiu per impedir el referèndum il·legal van ser el llavors major Josep Lluís Trapero -que ja està sent investigat per la Audiència-, els comissaris superiors Ferran López -actual cap del cos- i Joan Carles Molinero; altres dos comissaris, dos intendents i la cap d'assessorament jurídic.





El Jutjat, que dóna per conclosa la instrucció, creu que la cúpula dels Mossos presumptament va cometre un delicte de sedició amb les "pautes d'actuació" d'obligatori compliment per a tots els seus membres que perseguien la seva incapacitat i inacció per tal de permetre la celebració del referèndum d'independència, segons el TSJC.