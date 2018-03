Detecten alteracions cerebrals en persones sanes amb risc d'Alzheimer

Estudi pioner impulsat per la Fundació La Caixa.





Investigadors del Barcelona Beta Brain Research Center (BBRC), de la Fundació Pasqual Maragall i impulsats per la Fundació Bancària La Caixa, han detectat alteracions cerebrals en persones sanes que tenen un risc més alt de patir Alzheimer per ser portadores del gen APOE-e4, en el marc d'un estudi pioner a nivell internacional.





Es tracta de l'estudi mundial més gran de neuroimatge en persones sanes portadores del citat gen, que confereix el risc més elevat de patir la malaltia degenerativa, i el publica aquest dimecres la revista 'Alzheimer' s & Dementia: The Journal of the Alzheimer 's Association'.





La investigació va partir de la genotipació de 2.743 persones voluntàries de l'Estudi Alfa d'entre 45 i 76 anys, i va acabar per seleccionar 533 participants que s'havien sotmès a una ressonància magnètica cerebral: 261 no eren portadors de l'al·lel e4, 207 tenien una còpia del · lel e4 i 65 eren portadors de dues còpies.





Les xifres converteixen l'estudi de neuroimatge en la mostra més gran analitzada al món amb persones homozigòtiques, és a dir amb dues còpies de l'al·lel e4 del gen APOE, ha explicat el líder del treball, Juan Domingo Gispert.





L'aportació de l'estudi rau en la seva capacitat de donar llum sobre "canvis estructurals que esdevenen anys abans que aparegui la malaltia i que afavoreixen la seva gènesi", i que estan estretament vinculats amb la número d'al·lels e4 del gen APOE en persones sanes.





En concret, s'ha detectat que el nombre d'al·lels e4 de l'esmentat gen determina de forma proporcional un volum més petit de substància grisa en àrees cerebrals com l'hipocamp, on comença la neurodegeneració en l'Alzheimer.





També han descobert que la substància grisa del tàlem, el lòbul occipital i el còrtex dret frontal és més gran, per estar més inflamat, el que podria estar determinat per mecanismes neuroinflamatoris associats a l'acumulació de plaques de proteïna betaamiloide, que té lloc en els primers estadis.





"Que tinguin aquesta morfologia cerebral no implica que hagin de tenir Alzheimer", ha ressaltat el líder de la investigació, en què també ha participat el cap del Grup d'Epigenètica del Càncer de l'Idibell, Manel Esteller.





"El que ara estem intentant és entendre el paper d'aquests factors de risc en persones sanes. Això ens permetrà dissenyar assajos clínics molt ben dirigits a eliminar aquests factors, i entendre tots els canvis que es produeixen", ha remarcat el director científic del BBCR , José Luis Molinuevo.