Llamazares critica a l'esquerra per "anar de la mà" dels separatistes catalans

Llamazares dóna un toc d'atenció a l'esquerra.





El portaveu parlamentari d'Esquerra Unida (IU) a Astúries i coportaveu d'Esquerra Oberta (IzAb) dins d'IU, Gaspar Llamazares, ha criticat que l'esquerra hagi decidit "anar de la mà" dels separatistes catalans en la seva denúncia contra el l'empresonament de líders del Procés.





Llamazares ha avisat del risc de convertir-se en "coartada" de l'independentisme a l'ignorar que aquests mateixos dirigents es van situar davant de la Constitució i l'Estatut adoptant "decisions autoritàries".





En velada al·lusió a la posició de Units Podem i en comú, Llamazares ha assenyalat que resulta "difícil defensar un equilibri tan desequilibrat": "No s'entén anar de la mà dels independentistes en defensa de la democràcia -avisa-. Amb això es legitima el seu discurs de l'Espanya totalitària, ignorant que s'han situat davant de la Constitució i l'Estatut ".





En una sèrie de missatges des del seu compte a la xarxa social Twitter, l'ex coordinador general d'IU demana saber "en quin moment ha decidit l'esquerra que la deriva autoritària d'un Govern o d'uns jutges condemnen a la democràcia espanyola" i "en quin moment les decisions autoritàries dels independentistes s'han tornat a encerts ".













Ensopega A LA MATEIXA PEDRA





Segons la seva opinió, "l'esquerra torna a ensopegar en la mateixa pedra del dret a decidir" i pren partit "en una suposada defensa de les llibertats al capdavant d'uns contra altres". La seva conclusió és que l'esquerra deixa de ser "pont" per convertir-se en "coartada".





"Així no ens va a entendre el treballador català no independentista, ni tampoc el conjunt dels treballadors espanyols, per molt que barregem altres aspectes preocupants de la realitat com la llei mordassa i sentències contra la llibertat d'expressió, que han de tenir resposta", es lamenta el promotor d'Actua, plataforma que comparteix amb el jutge Baltasar Garzón.