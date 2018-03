Sixena estudia demandar la Generalitat per danys en les pintures

Sixena estudia demandar la Generalitat.





L'Ajuntament de Villanueva de Sixena va a estudiar, al costat del Govern d'Aragó, la presentació d'una demanda contra la Generalitat pels danys causats en les pintures murals de la Sala Capitular del Monestir de Sixena.





En concret, el consistori acusa la Generalitat d'enderrocar el sostre de la Sala Capitular i de causar una dany irreparable en les pintures murals que continuen exposades al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).





La demanda es fonamenta en un informe de la professora de la Universitat de València, María Gómez Rodrigo, una de les majors expertes en pintures cremades durant la Guerra Civil i que qüestiona la seva arrencada i trasllat perquè, segons assegura, els frescos no van arribar a ser objecte de l'acció directa de l'incendi que es va declarar en 1936.





L'advocat que representa l'Ajuntament de Villanueva de Sixena, Jorge Español, ha dit: "Es va a estudiar amb el Govern d'Aragó la presentació d'una demanda milionària contra la Generalitat, perquè amb les proves que han aparegut tenim clar que l'arrencada de les pintures murals es fa de forma deliberada i culpable per José Gudiol, llavors funcionari de la Generalitat ".





Espanyol ha esmentat la possibilitat que el deteriorament de les pintures fora simulat per José Gudiol: "Segons les proves, el que es dedueix que es fa és tirar el sostre de la Sala Capitular per justificar que les pintures estaven a la intempèrie i que, segons ell, anava a ploure pròximament i, per tant, calia arrancar-les per preservar-les. Aquest és el cuentecillo que s'inventa Gudiol ", ha asseverat contundent.





L'advocat ha insistit en l'existència de proves que evidencien que les pintures podien haver estat en Sixena i, sobre això, ha remarcat: "Hi ha moltes proves que demostren que el sostre de la Sala Capitular no hi havia caigut i és ell qui ho fa caure , tenim les factures d'enderroc dels paletes, hi ha fotografies que demostren que a les sales adjacents no ha caigut el sostre i això és una cosa gravíssim ", ha sentenciat.





"TENIA LES PINTURES LOCALITZADES"





Per la seva banda, l'alcalde de Villanueva de Sixena, Ildefons Salillas, ha explicat en declaracions a Europa Press que el consistori ha estudiat "molt" a Josep Gudiol, el seu treball fotogràfic i les seves memòries "i hi ha coses que no concorden".





Abans d'arrencar les pintures murals del monestir, "aquest senyor ja havia estat dues vegades a Sixena, tenia les pintures localitzades", ha indicat, recordant que Gudiol enviava treballs fotogràfics al Metropolitan de Nova York i el consistori sospita que volia vendre aquestes obres a l' museu nord-americà.





"En les seves memòries no diu la veritat en molts episodis", ha considerat i, com a exemple, ha apuntat que en parlar del seu superior, Jeroni Martorell, assegura que no li volia donar recursos per a realitzar treballs de conservació en Sixena, si bé es va comprovar que "li va donar 4.000 pessetes per avançat per anar a Sixena" a emprendre aquests treballs.





El consistori també ha detectat que els obrers que van treballar en Sixena van cobrar deu pessetes, en lloc dels 40 cèntims per jornada que era el salari de l'època, i "dóna uns noms de paletes que diu que són de Villanueva i aquí no els coneix ningú a les fotos i es demostra en el Registre Civil que no pertanyen al poble. Una persona que menteix tant no li pots creure en res ", ha considerat l'alcalde.





FOTOGRAFIES





Així mateix, ha opinat que en les fotografies es veu que el monestir es va incendiar per les cobertes, de manera que el sostre de la Sala Capitular no hauria d'haver estat enderrocat, sinó que el va tirar a propòsit.





En arrencar les pintures no les porta al museu, sinó al taller de casa seva, on les troba una altra persona "de casualitat" temps després i les diposita al museu, quan Gudiol era a l'exili.





Quan Josep Gudiol torna a Espanya "treballa per la dictadura i té patent de cors per fer el que vulgui" i, de fet, continua arrencant pintures en monestirs de Burgos i de la província d'Huesca per a vendre-les, ha sostingut.





"És una persona acostumada a arrencar pintures i quedar-se-, per això mai he cregut l'argument que va arrencar les de Sixena per salvar-les del foc", ha dit l'alcalde, si bé ha reconegut que fins ara faltava l'informe d'un expert per acreditar la seva versió.





"NO LES VA SALVAR, LES VA ROBAR"





D'aquesta manera, van contactar amb l'experta en restauració de pintures, Maria Gómez, que ha detectat que en les imatges de l'època ja es constata que les pintures murals "no estan ni fumades i si s'hagués cremat la sala les pintures estarien negres" .





Per Salillas, "la major satisfacció és poder demostrar que aquest senyor no tenia tan bona voluntat", que no es va portar les pintures per salvar sinó per "robar-" i en tirar el sostre, a més, va causar danys en les obres, ha lamentat.





Ha dit: "El que és rellevant és poder desemmascarar aquesta mena d'aurèola de salvació que tenien els que van venir a treure'ns el nostre".





L'alcalde ha afirmat que, per tot això, s'estudiarà presentar una demanda i ha estimat que les autoritats catalanes "haurien de sentir vergonya, però al que és fanàtic d'alguna cosa encara que li presents proves no li convences", ha conclòs.