La mare de Gabriel agraeix el suport en una carta al seu fill

Patricia Ramírez, mare del nen de vuit anys Gabriel Cruz, ha fet pública una carta en què explica al seu fill "la marea d'enorme amor" que va suscitar la seva recerca i es manté un mes després de la seva desaparició i mort a Las Hortichuelas, Níjar (Almeria), i agraeix que "cada racó" d'Almeria i Espanya s'hagi omplert "del seu amor amb només veure el teu somriure".





La missiva, remesa als mitjans de comunicació a través dels portaveus de la família, dóna les gràcies "en nom" del petit pel "respecte, ajuda, i desinterès" de "gent bona" que "ens fa la vida una mica més fàcil a nosaltres ia la resta ", i per que hi hagi" guardat la ràbia i mantinguin els 'peixets' en els seus cors, fent que la teva marxa tingui cert sentit ".





"Avui fa un mes el meu amor i encara es manté aquesta marea d'enorme amor que has generat i sorgeixen milers de propostes de gent bona, com en la cançó, la fi no són ells mateixos sinó fer un món millor amb tu com a estendard", assenyala carta.





Patricia relata a Gabriel que, des que va desaparèixer el 27 de febrer, li van buscar "per terra, mar i aire" i li parla del "enrenou que vam muntar per trobar-te", que "mai podries imaginar".





"Van venir molts policies, bombers, grups de Protecció Civil, corredors, espeleòlegs, muntanyencs, escaladors i milers de voluntaris a expulsar totes les muntanyes dels teus sempre enyorades i ben viscudes Hortichuelas i les Negres.





També helicòpters, Gabriel, els millors mitjans als teus peus, al del pare i meus, perquè tornessis amb nosaltres. Si véns amb les ganes i forces amb les que et buscaven cauries de cul ", detalla.





Ressalta que aquests professionals i voluntaris "li van estimar tant, que es van oblidar de les seves vides per uns dies per lliurar-se a tu ia la teva etern somriure".





"Fill meu, m'hagués agradat, tant, tant, tant, que haguessis sentit tant d'amor per tot arreu, de gent bona on no cap protegir-se amb escuts ni armadures ... tots reunits davant teu amb l'única finalitat de veure't somriure de nou ", afegeix.





Plena de picades d'ullet còmplices amb el seu fill, Patricia fa someres mencions en la carta la "més fosca maldat i malson" que va causar la seva mort i li explica que "afortunadament el consol més encoratjador és saber que et vas anar feliç i no vas sentir el pes de la més injusta atrocitat sobre tu ".





"T'agradarà saber que milers de nens i adults canten i posen gira-sols i llum en les seves mirades cada matí. Són aquesta bona gent que no miren a una altra banda i que ara tenen cura al pare ia la mare. A tota aquesta marea de gent vull donar-li les gràcies al teu nom pel seu respecte, la seva ajuda, desinterès i per fer-nos la vida una mica més fàcil ", conclou.