Condemnat un dels jihadistes de Ripoll per agredir la seva parella

Condemnat a sis mesos de presó per maltractar la seva parella.





Un jutjat de Girona ha condemnat a sis mesos de presó a un dels detinguts per la seva presumpta implicació amb la cèl·lula gihadista de Ripoll (Girona) que va perpetrar els atemptats d'agost a Catalunya, Driss Oukabir, actualment a la presó, per maltractament a la seva parella .





La decisió també li prohibeix portar armes durant un any i un dia i acostar-se a menys de 500 metres de la seva nòvia durant un any i mig, tot i que Oukabir ha estat absolt del delicte de coaccions lleus en l'àmbit de la violència domèstica, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





La jutge ha considerat provat que, en data no determinada, però cap a gener de 2017, Oukabir va agafar amb força el cabell de la seva parella i la va arrossegar per l'escala de l'edifici on convivien, fets que ha negat la núvia però que sí que han testificat 2 veïnes.