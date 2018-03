Mata a punyalades la seva veïna després d'una discussió pel soroll

Av. Doctor Jiménez Díaz a Alicante / Google Maps.





Una dona de 59 anys ha mort aquest dimecres a Alacant després de ser apunyalada per un veí de 42 en el transcurs d'una discussió veïnal motivada per problemes de soroll. Pel que sembla, la mare de la víctima és veïna del presumpte agressor, que ha estat detingut per la Policia Nacional.





L'avís del succés s'ha donat a les 15.00 hores per una trucada al 112. Segons han informat fonts de la Comissaria provincial, els agents han trobat la víctima en un bassal de sang al portal d'un edifici de l'avinguda Doctor Jiménez Díaz de la ciutat d'Alacant.





Els serveis sanitaris han traslladat la dona fins a un centre mèdic ja en parada cardiorespiratòria, i segons la policia ha acabat morint.





Pel que sembla, la mare de la víctima i el presumpte agressor són veïns i mantenien una discussió des de fa temps per qüestions de soroll, el desenllaç ha estat l'agressió amb arma blanca.