La biòpsia líquida identifica tumors per a una nova teràpia en càncer de còlon

Segons un estudi de la Vall d'Hebron i l'Hospital del Mar.





Una biòpsia líquida és capaç d'identificar els tumors que es poden beneficiar de l'eficàcia d'un nou tractament contra el càncer de còlon i recte, segons un estudi multicèntric liderat per la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) i l'Hospital del mar de Barcelona.





El treball s'ha proposat determinar el perfil de pacients que podrien tractar-se amb una teràpia anomenada Sym004, que és fruit d'una combinació de dos anticossos monoclonals contra la proteïna EGFR.





"Una de les novetats del nostre treball ha estat que mitjançant la biòpsia líquida hem pogut determinar un grup de pacients que es beneficien del tractament", ha remarcat la cap de secció d'Oncologia Digestiva del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital del Mar, Clara Montagut .





A través de mostres de sang, es poden donar passos cap a aplicacions clíniques d'aquesta tècnica i de la medicina personalitzada, ha emfatitzat Montagut, que ha ressaltat que en deu anys no hi ha hagut nous tractaments en aquest tipus de càncer.





L'estudi ha analitzat els efectes de l'Sym004 en 254 pacients amb càncer de còlon metastàtic que ja havien rebut tots els tractaments existents.





Estudis previs havien indicat que el tractament experimental "podia ser efectiu per als pacients per a qui ja no hi ha cap tractament", ha dit Montagut, investigadora principal del Grup de recerca de teràpia molecular del càncer de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) .





"Tot i tota l'evidència prèvia, no funciona en tots els pacients. Sí que ho fa en un subgrup amb un perfil molecular que podem determinar en la biòpsia líquida", ha ressaltat.





Una altra de les conclusions destacades del treball és que la biòpsia líquida ha permès certificar l'elevada heterogeneïtat genètica d'aquests tumors, el que obliga, segons Montagut, a tractar-los amb una combinació de fàrmacs.





"Com més entenem biològicament com són els tumors, més entenem com es poden resistir als tractaments i com atacar-los", ha ressaltat.





"Les resistències al tractament oncològic i, en concret en el càncer de còlon, són el gran repte constant que ens fa treballar permanentment en la recerca de noves opcions terapèutiques", ha subratllat el director del VHIO, Josep Tabernero, i també líder del treball.





PERFIL MOLECULAR DELS PACIENTS





Segons el també cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Vall d'Hebron, "Sym004 sembla oferir una bona resposta, quan els pacients es seleccionen segons el seu perfil molecular, si es compara amb qualsevol altre tractament de quarta línia per al càncer colorectal metastàtic" .





"El fet innovador que aquest subgrup molecular beneficiari del tractament es pugui seleccionar mitjançant la biòpsia líquida obre enormes possibilitats de seguiment i monitoratge d'aquestes i altres resistències, que sovint apareixen a mesura que avancen els diferents tractaments", conclou.