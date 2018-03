Descobreixen el primer tractament contra el fracàs renal agut

Un estudi pioner de la Fundació Jiménez Díaz.





Investigadors de l'Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz han descobert el primer tractament contra el fracàs renal agut en identificar que es produeixen dues ones de mort de cèl·lules tubulars del ronyó.





L'estudi ha estat codirigit pel Doctor Alberto Ortiz, cap del Servei de Nefrologia i Hipertensió de l'Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz i coordinador de la Xarxa d'Investigació Renal (REDinREN), juntament amb la Doctora Ana Belén Sanz, investigadora Miguel Servet de l'Institut de investigació Sanitària IIS- Fundació Jiménez Díaz.





"En un treball previ, publicat a la revista Journal of the American Society of Nephrology el 2017, identifiquem una forma de mort cel·lular, la ferroptosis, com a responsable de la primera onada de mort cel·lular renal en el fracàs renal agut", ha apuntat el especialista.





"A la feina actual, publicat a la prestigiosa revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, hem identificat que durant el fracàs renal agut es produeixen dues ones de mort de cèl·lules tubulars del ronyó. La primera d'elles rep el nom de ferroptosis i la segona es coneix com necroptosis. Totes dues són formes de mort regulades i gràcies a això es poden tractar ", afegeix.





El fracàs renal agut es pot identificar mitjançant una anàlisi, però només després que les cèl·lules han mort per ferroptosis.





"Aquesta primera onada de mort provoca un deteriorament de la funció dels ronyons que fa possible el diagnòstic de la patologia. L'interès d'aquest treball és que ara podem identificar la fallada en els ronyons abans de la segona onada de mort cel·lular i així podem aplicar el tractament ", ha explicat Ortiz.





La investigació també farà possible la implantació d'un tractament contra la segona onada de mort cel·lular que consisteix a administrar als pacients inhibidors de quinases que impedeixen la necroptosis.





"Fins a la data l'única manera de lluitar contra aquesta malaltia era dialitzar als pacients a l'espera que els ronyons es recuperessin per si mateixos, una aproximació que no ha canviat des de 1945, però gràcies a aquesta troballa es va a poder accelerar la recuperació de fracàs renal agut, una malaltia freqüent i amb una taxa de mortalitat del 50 per cent ", assenyala.