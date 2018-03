Vox demana al jutge que processi Artur Mas i Neus Lloveras per rebel·lió

Artur Mas i Neus Lloveras.





El partit Vox, que exerceix l'acusació popular en la causa que se segueix en el Suprem contra el procés independentista a Catalunya, ha recorregut l'ordre de processament del jutge instructor, Pablo Llarena, per incloure com processats per rebel·lió a l'expresident català Artur Mas i l'expresidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) Neus Lloveras.





En el recurs, Vox considera que el magistrat fa un "correcte relat fàctic i jurídic dels antecedents de tot el procés colpista des de l'any 2012 fins a l'actualitat", relat en el qual posa l'accent en l'anomenat Llibre Blanc per a la transició nacional, "el impulsor va ser precisament Artur Mas".





El partit, que exerceix l'acusació popular, opina que la participació de l'expresident Mas va ser "essencial en la direcció del cop d'Estat".





Vox argumenta que en l'ordre de processament "queda acreditat que Neus Lloveras va utilitzar el seu càrrec" al capdavant de l'AMI per "remetre cartes als alcaldes i que aquests cedissin locals municipals pel referèndum il·legal l'1 d'octubre, el que li fa responsable igualment de manera directa dels actes de rebel·lió, malversació de cabals públics i desobediència ".





Per al vicesecretari jurídic de Vox, Pedro Fernández, "Artur Mas ha estat el promotor principal de tot aquest procés i ha continuat dirigint tot i estar ja condemnat" per la consulta del 9 de novembre de 2014 i "impulsant fins arribar a la declaració d'independència del 27 d'octubre, motiu pel qual el seu processament resulta evident ".





Així mateix, ha remarcat que "el paper de Neus Lloveras ha estat" posar les administracions locals al servei dels fins de l'organització delictiva en el referèndum il·legal de l'1 d'octubre, motiu pel qual igualment hauria d'estar processada ".