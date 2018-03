​L'hort del Queni, un jardí per a persones sordcegues

L'hort del Queni i el mural dels sentits





L'hort del Queni és un espai en què persones amb sordceguesa s'encarreguen de la cura de plantes, hortalisses i herbes. Per fer-ho, compten amb voluntaris de l'Associació Catalana de Persones Pro Sordceguesa (Apsocecat) i de persones del barri barceloní de Sants que els ajuden i aconsellen sobre les tasques bàsiques de jardineria.





El nom de Queni prové d'una activitat d'Apsocecat a les escoles, en què havien d'explicar el dia a dia de les persones sordcegues a nens petits i van pensar que el més semblant i entenedor per als infants seria comparar-los amb un cargol que ni veu ni sent, i li van posar Queni, un nom que va inspirar el bateig de l'hort.





A l'hort del Queni hi ha herbes aromàtiques, com ara romaní i farigola, i també hortalisses, com pastanagues, i plantes diverses. Les olors són ben importants, i el tacte també, perquè els qui en tenen cura pràcticament no fan servir ni la vista ni l'oïda, si bé hi ha persones que no tenen una pèrdua del cent per cent i poden detectar formes o escoltar sorolls.





L'hort està format per amples calaixos de fusta que estan a l'altura de la cintura, aproximadament, ja que és més pràctic per a les persones sordcegues que no pas si s'haguessin d'ajupir i aixecar-se.





EL MURAL DELS SENTITS





Veïns, escoles de la zona i voluntaris col·laboren en el bon funcionament de l'hort del Queni. Així, per exemple, arran d'una poesia de l'escriptor sordcec Agustí Vilar, el Col·lectiu d'Artistes de Sants va pintar un mural de 45 metres quadrats a la paret principal del solar, que s'ha batejat com 'El mural dels sentits'.





El poema de Vilar tractava dels caragols, la menta perfumada, les maduixes, la mànega de reg i els sorolls des del balcó, i així es va inspirar el mural.





Persones jubilades del barri de Sants també col·laboren amb el seu temps i amb la seva saviesa. Hi ha qui entenen de temes de construcció i han ajudat en la fabricació de cadires de fusta o del lavabo adaptat, per exemple.





L'objectiu de l'hort del Queni és que sigui un espai obert a la comunitat i esdevingui un lloc de participació social. Està ubicat al número 8 del carrer Rosés i és un interior d'illa d'uns 600 metres quadrats cedit per l'Ajuntament de Barcelona dins del Pla d'Usos.





Les persones amb sordceguesa que treballen a l'hort tenen la clau. Hi ha qui viuen a casa amb la família, a un centre o a un pis independent, en funció de la seva situació, i a vegades se'ls fa complicat arribar. Per això, des d'Apsocecat, un cop cada 15 dies els va a buscar en furgoneta.





ACTIVITATS





Hi ha carpes per acollir futures activitats, com ara tallers per a la canalla sobre les herbes que cultiven i que sovint es fan servir per cuinar o infusionar, per tal de provar-les i que se les puguin endur a casa. En aquest sentit, hi ha un projecte per crear una àrea multisensorial amb materials interactius que permeti la immersió en l'ús dels sentits.





El president d'Apsocecat, Ricard López, explica que tan important és la feina d'horticultura que fan com la distracció del seu dia a dia i socialitzar, ja que després d'estar una estona a l'hort després, si volen, poden decidir anar a prendre alguna cosa.





El president d'Apsocecat, Ricard López





"A l'hort aprenen una gran quantitat de signes diferents, com per exemple com es diu romaní, farigola, col o pastanaga. I aprenen com oloren. Per a ells, tot això són oportunitats. I també és molt important la socialització. Et pregunten per què no ha vingut algú, si es troba malament, si té grip... I es relacionen amb més persones".





"Tenim voluntaris que expliquen a les persones que visiten l'hort del Queni de què es tracta i els animen a formar part", explica López.





L'objectiu a mig termini té a veure amb la pròpia autonomia dels usuaris: "Aspirem que alguna d'aquestes persones sordcegues sigui la que expliqui les característiques d'aquestes plantes a escoles del districte, i que amb les llavors puguin fer pràctiques per portar productes a la mare, i ho puguin explicar, o inclús poder fer un taller de plantes aromàtiques, com ara com bullir camamilla, farigola o romaní. Es podrien fer diferents tastos per a les persones que vinguin als tallers".