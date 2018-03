Una rere l'altra, es van succeint les generacions humanes i, de manera inexorable, se succeeixen noves i velles brutalitats, molt repugnants com són l'esclavitud humana i la vexació continuada (o conclosa amb l'assassinat). Davant d'aquesta realitat són res totes les altres qüestions que se'ns pugui posar com a prioritàries. El llibre Jo seré l'última (Plaza & Janés/Rosa dels Vents) refereix la captivitat que va patir Nadia Murad a partir de l'estiu de 2014. Aquesta dona iraquiana tenia 21 anys quan l'Estat Islàmic va irrompre en un petit poblet de yazidites (membres d'una antiga religió monoteista que creu en la reencarnació). De manera gradual, els jihadistes -armats fins a les dents- van imposar el pànic sobre aquells humils i odiats 'infidels'. Van segrestar i van executar els qui els va venir de gust.





Van perpetrar una matança genocida de la qual van salvar els nens, per a ser objecte de rentat de cervell i educats com a robots guerrers, i les nenes i joves, per passar a ser esclaves sexuals.





Aquestes atrocitats continuen passant sense parar, dia rere dia, deixant milers d'éssers humans indefensos, abandonats i sumits en la desesperació. En nom del que és Sagrat, innombrables éssers humans són desposseïts de tot, fins de la seva condició personal: són 'coses' que no tenen cap dret i que estan per a ser maltractades. Cossos sense ànima en mans de malvats.





ESCLAVES





Ja en el mercat de compravenda d'esclaves, Nadia va tenir coratge per escapar dels seus amos, ho va aconseguir en el segon intent, però només gràcies a uns benefactors va poder arribar a territori segur. Havia estat violada a mansalva, des de la idea que, perduda la seva virginitat, se sentís culpable i fos repudiada a la seva comunitat d'origen. Aquest llibre abunda en detalls de com va ser la seva trepidant i definitiva fugida. La tristesa pels qui havien mort o seguien en esclavitud. Feliç i buida alhora, renascuda de les entranyes dels crims comesos contra ella i els seus. Viu ara a Alemanya, amb esperança de poder formar part de la societat i "no viure sol en els marges". La vida va començar a recobrar força i pols. L'ONU l'ha nomenat ambaixadora de Bona Voluntat per la Dignitat dels Supervivents del Trànsit de Persones. En el seu cor: el record de la seva família i l'afany dolorós de portar els seus botxins davant la Justícia.