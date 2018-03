Bones perspectives turístiques a Catalunya per Setmana Santa

El director general de Turisme de la Generalitat, Octavi Bono, preveu una bona Setmana Santa per al sector turístic de Catalunya, especialment a destinacions de muntanya i també a Barcelona, i assegura que no s'esperen variacions a causa de les manifestacions i incidents dels últims dies en protesta per la detenció de Carles Puigdemont i l'empresonament de polítics catalans.





"No vam detectar que puguin haver canvis en el curt termini, i les expectatives per als propers dies de vacances són elevades, sense que hi hagi hagut correcció d'aquests valors", ha afirmat.





"Compto que la gent ja sap interpretar de quina manera s'està canalitzant tota aquesta situació i aquest procés a Catalunya. Fa molt de temps que parlem, que ens mostrem al món d'una determinada manera, i crec que també forma part de la imatge i la percepció que es pot tenir a l'exterior", ha afegit.





ESTIU





Tampoc preveu que aquesta situació pugui tenir una afectació negativa a l'arribada de turistes en vista a l'estiu, i ha ressaltat que les reserves de vols a l'Aeroport de Barcelona han augmentat un 5% respecte a la temporada passada, alhora que aerolínies amb base a Barcelona com Vueling i Norwegian han augmentat les seves places en un 12% i un 77%, respectivament, el que ha considerat un "factor tranquil·litzador".





Bono ha constatat que en els dos primers mesos de 2018, les dades mostren que l'activitat turística a Catalunya ha començat a recuperar-se "després de la inflexió de l'últim trimestre de l'any passat".





Ha indicat que a l'octubre va baixar en un 4% el nombre de visitants internacionals però van augmentar els ingressos; al novembre es van registrar descensos del 2% i el 4%, respectivament, i al desembre, el 12% i el 6%, encara que es va acabar tancant l'any amb un creixement global del 5% en nombre de turistes i de més d'un 9 % en ingressos.