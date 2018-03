L'advocat alemany de Puigdemont recorrerà al Tribunal Constitucional Federal Alemany

L'advocat Wolfgang Schomburg, representant a l'expresident català Carles Puigdemont a Alemanya, ha anunciat que recorrerà al Tribunal Constitucional Federal si el Tribunal Superior de l'estat de Schleswig-Holstein no posa en llibertat al seu client de manera immediata.





Així ho ha assenyalat en declaracions al diari alemany 'Süddeutsche Zeitung' el prestigiós advocat Wolfgang Schomburg, considerat un expert en dret penal internacional i que, entre d'altres, va exercir al Tribunal Penal Internacional per a l'antiga Iugoslàvia (TPII) i el Tribunal Penal Internacional per a Rwanda.





El lletrat ha reclamat a la justícia alemanya que verifiqui de manera "ràpida" i "meticulosa" l'ordre europea de detenció dictada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena contra Puigdemont ja que, segons ell, és "imprecisa" i "superficial", a més de no tenir base legal.





En concret, el prestigiós advocat ha defensat que l'acusació de violència contra Puigdemont és "insostenible" i la de corrupció, "aventurada".





Exhorto a MERKEL

En aquesta línia, ha exhortat el Govern d'Angela Merkel a aclarir de manera urgent que Alemanya no concedeix l'extradició per motius polítics com, segons ell, implicaria el cas de l'expresident català.





Donada la rellevància del cas, ha defensat que l'autorització de l'extradició depèn directament de la ministra de Justícia, Katarina Barley.





En el cas que el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein no acordi directament la posada en llibertat de Puigdemont, ha advertit, recorrerà davant del Tribunal Constitucional Federal amb seu a Karlsruhe.

Imprimir