El misteriós encaputxat que va cremar contenidors en els aldarulls de Barcelona és un "sense sostre"

Molts partits i col·lectius independentistes es van desmarcar dels aldarulls violents davant de la Delegació del Govern a Barcelona aquesta setmana. Altres els van interpretar com una resposta inevitable davant la "repressió", i també hi va haver qui va acusar "infiltrats" d'estar darrere dels incidents. En realitat, es va dir, tot era responsabilitat de les Forces de Seguretat, que haurien colat a persones com manifestants per encendre el conflicte als carrers.





Aquesta última teoria es va veure reforçada per unes imatges gravades per càmeres de televisió que mostraven a una persona amb una caputxa blava i un passamuntanyes fosc. Portava també una motxilla i s'apropava a uns contenidors per a calar-los foc. A les mans portava el que semblava un cartró de la mida d'una caixa de sabates.





Immediatament van sorgir les acusacions: era un infiltrat de la Policia Nacional o la Guàrdia Civil però res més lluny de la realitat perquè "ni infiltrat ni mercenari contractat per l'estat espanyol. Era un holandès que va ajudar a muntar barricades ", una dada dada, la procedència holandesa, que coincideix amb el que afirmen residents a Barcelona que asseguren que coneixen a aquest home i que fins i tot li han donat roba perquè es tractaria d'un" sense sostre " , que des de fa diversos anys viu a Barcelona i que es mou pel barri del Raval i freqüenta, un menjador social en aquesta zona, on acudeix amb freqüència i col·labora en la neteja del local.