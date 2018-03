ERC atribueix la suspensió de la Barcelona World Race a la "falta de projecte" de Colau

El president d'ERC a Barcelona, Alfred Bosch, ha sostingut que la suspensió de la Barcelona World Race es deu a la "falta de projecte" del Govern municipal de l'alcaldessa, Ada Colau, ha informat aquest dijous en un comunicat.





"S'està acabant amb els projectes i esdeveniments que ens projecten al món. S'ha fet un altre pas enrere en la desaparició dels esdeveniments internacionals a la ciutat", ha criticat el líder republicà.





Bosch també ha demanat "donar facilitats" a l'organització perquè les arques de la ciutat no surtin perjudicades, i ha lamentat que es realitzin campanyes per promocionar Barcelona però que, alhora, es suspenguin esdeveniments que són campanyes que donen la volta al món.





En aquest sentit, ha assenyalat que encara queden esdeveniments programats de mandats anteriors, com els europeus de waterpolo aquest 2018 i els Roller Games de 2019: "Han tret a Barcelona del mapa internacional", ha insistit.





CIRCUMSTÀNCIES DESFAVORABLES





La Fundació Navegació Oceànica Barcelona (FNOB) ha comunicat que queda suspesa la celebració de la Barcelona World Race 2018-2019, segons es va decidir en la reunió mantinguda el passat 22 de març pel patronat de la fundació, integrat per l'Ajuntament de Barcelona, el Port de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona i Fira de Barcelona.





"Una sèrie de circumstàncies desfavorables han propiciat que el patronat hagi hagut de prendre aquesta dolorosa decisió", indica la FNOB, entre les quals cita que la consideració de la Barcelona World Race com a esdeveniment d'excepcional interès públic en els pressupostos generals de l'Estat, sol·licitada el 2015, s'ha vist retardada a causa de la pròrroga dels pressupostos generals de l'Estat a 2016 i la convocatòria d'eleccions de desembre de 2015, que a l'haver-se de repetir al juny de 2016 per no aconseguir majoria no ha pogut fer-se efectiva fins a l'abril de 2017.





"D'altra banda, el clima d'indefinició institucional i falta d'estabilitat política que viu el nostre país en aquest últim any ha dificultat encara més aquesta comercialització", ha aprofundit la FNOB.