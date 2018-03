La situació política a Catalunya provoca la suspensió de la Barcelona World Race

La Fundació Navegació Oceànica Barcelona (Fnob) ha comunicat que queda suspesa la celebració de la Barcelona World Race 2018-2019, que tenia prevista la seva sortida el 12 de gener de l'any vinent, per la situació política a Catalunya, segons ha informat en un comunicat per .





Així es va decidir en la reunió mantinguda el passat 22 de març en la reunió del patronat de la fundació, integrat per l'Ajuntament de Barcelona, el Port de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona i Fira de Barcelona.





"Una sèrie de circumstàncies desfavorables han propiciat que el patronat hagi hagut de prendre aquesta dolorosa decisió", indica la Fnob, entre les quals cita que la consideració de la Barcelona World Race com a esdeveniment d'excepcional interès públic als pressupostos generals de l'Estat, sol·licitada el 2015, s'ha vist retardada a causa de la pròrroga dels pressupostos generals de l'Estat al 2016 i la convocatòria d'eleccions de desembre del 2015, que en haver-se de repetir al juny deL 2016 per no aconseguir majoria no ha pogut fer-se efectiva fins a abril del 2017.





Així i tot, la necessària constitució de la Comissió Interadministrativa que defineix els plans i programes que articulen el patrocini de la regata no es podrà celebrar fins a l'abril: "Aquestes circumstàncies han dificultat d'una manera extraordinària les possibilitats de recerca de patrocini en el període normal segons la planificació habitual de comercialització de la regata, retardant en més de dos anys el procés previst en el Pla Director".





"D'altra banda, el clima d'indefinició institucional i falta d'estabilitat política que viu el nostre país en aquest últim any ha dificultat encara més aquesta comercialització", ha aprofundit la Fnob.





No obstant això, la Fundació ha destacat que des d'aquest dijous comença a treballar per a la propera edició de la Barcelona World Race, que serà la quarta i se celebrarà el 2022-2023.





Tot i que la Fnob ha deixat clar que les raons és la inestabilitat política a Catalunya, el president d'ERC a Barcelona, Alfred Bosch, ha sostingut que la suspensió de la Barcelona World Race es deu a la "falta de projecte" del Govern municipal de l'alcaldessa, Ada Colau.