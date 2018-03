Incendi en un edifici de titularitat municipal okupat a Sarrià (Barcelona)

Apareixen pintades de simbologia nazi i franquista/@APSarria





Un incendi ha cremat aquest dijous a la matinada un edifici de titularitat municipal okupat il·legalment al barri de Sarrià a Barcelona.





Els bombers s'han dirigit al lloc dels fets, al carrer Hort de la Vila, a les 03.45 hores i a les 07.50 han donat l'incendi per extingit, mentre que tècnics del districte realitzen aquest dijous al matí comprovacions de l'estat en què ha quedat l'edifici.





Fonts municipals han explicat que l'edifici estava okupat per entitats juvenils des de fa gairebé un any, i han destacat que les causes i els autors del foc encara no s'han determinat.





LA CUP VEU UN "ATAC FEIXISTA"





L'Ateneu Sarrià ha afirmat a través de les xarxes socials que l'incendi ha estat provocat i que a l'interior de l'edifici incendiat han trobat pintades de simbologia nazi i franquista, i altres en què posa 'Mort als CDR', en referència als Comitès de Defensa de la República.









L'organització juvenil Arran, la CUP i la regidora del partit a l'Ajuntament de Barcelona Eulàlia Reguant han mostrat el seu suport a l'Ateneu Sarrià a les xarxes socials davant el que consideren que ha estat un "atac feixista". Altres entitats, com el Casal Independentista de Sants, també han mostrat el seu suport a l'Ateneu Sarrià.









Posteriorment, el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona Jaume Asens ha considerat que l'incendi pot ser un "atac greu d'odi per motius polítics" i que hi ha precedents d'atacs amb "aparentment contingut feixista o de ultradreta".





Asens ha recordat que el local okupat ha sofert en els últims mesos fins a 10 atacs i ha dit que es tracta d'un incendi amb moltes flames que sortien des de la façana.