'Guerrer', el gall sense cap que busca una família d'adopció

Un gall sobreviu durant més d'una setmana després de ser decapitat. La força de l'animal va fer que una veterinària, Supakadee Arun Thong, decidís adoptar-lo i posar-lo en nom de 'Guerrer'.





El cas va succeir a Tailàndia. El gall va ser trobat en un carrer de Ratchaburi, sense cap i completament ple de sang.





La veterinària va decidir tenir cura l'animal, introduint-menjar pel coll i donant-li medicació per cicatritzar la ferida. Del seu cap amb prou feines li va quedar la llengua, cosa que li facilita la ingesta d'aliments.





Segons un diari local, Supakadee revela que l'au està estable i respon bé als tractaments. "L'animal és viu. Si voleu viure, nosaltres hem de ajudar-lo".









Fins ara no se sap la causa per la qual el gall va perdre el seu cap, encara que tot apunta que podria haver estat atacat per un altre animal.





Tot i el afecte que sent per l'au, la veterinària està buscant a algú que quierea quedar-se amb 'Guerrer' i que pugui donar-li una llar.









Encara insòlit, no és un cas únic al món. El gall 'Mike' va sobreviure 18 mesos sense cap a Utah, Estats Units, entre els anys 1945 i 1947. En el seu moment es va convertir en un fenomen i manté el rècord mundial.