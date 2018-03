Neixen sis ossos al Pirineu català

En 2017 van néixer set cadells d'ós bru als Pirineus, sis a la zona catalana i un en el departament d'Arièja (França), amb la qual cosa el nombre d'óssos registrats arriba ja a 43 entre Catalunya, Aragó, Navarra i França.





Entre els set cadells que han nascut a Catalunya i Ariège hi ha quatre femelles i tres mascles, han informat aquest dijous la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i el Consell General d'Aran.





Segons les seves dades, han nascut a Catalunya dos cadells de l'óssa Caramellita, dos d'Isil i dues més de Plume, i un dels Chataigne a la part francesa dels Pirineus.





La majoria dels 43 exemplars -41- es localitzen a la zona central, que inclou una superfície d'uns 4.000 quilòmetres que abasta el Pirineu de Lleida i l'Aran, Ariège i Alta Garona (França), i dos exemplars s'han localitzat en el departament dels Pirineus Atlàntics, encara que també s'han acostat als Pirineus centrals.





En els últims anys, la distribució d'óssos als Pirineus s'ha ampliat, passant d'estar presents en una àrea de 3.800 quilòmetres en 2015 a ocupar 4.900 actualment dels que 25 exemplars han estat localitzats a Catalunya.





Les xifres corroboren la tendència a l'alça de la població, que ha anat creixent en els últims anys, passant de 31 individus el 2014 i 32 el 2015 a 41 en el 2016.





DONEN PER DESAPAREGUTS DOS OSSOS





L'absència de dades en els últims dos anys, ha fet que el 2017 es donen per desapareguts al mascle Moonboots ia la femella Patoune, del mascle Pyros, el pare i avi de la majoria dels óssos del Pirineu català.





Durant el 2017, s'han comptabilitzat a Catalunya 46 atacs atribuïts a l'ós concentrats entre maig i setembre; 29 sobre ramat i 17 sobre ruscs, la majoria, excepte tres, a la zona de la Vall d'Aran.





Per fer compatible l'activitat econòmica amb la consolidació de l'ós bru al Pirineu, el programa Piroslife ha impulsat mesures preventives per minimitzar les afectacions com l'agrupament dels ramats, la contractació de pastors, el tancament i protecció dels ramats a la nit, i el manteniment i reforç de les tanques de protecció per a les instal·lacions d'apicultura.