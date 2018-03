Els exconsellers a l'estranger obren un web de donacions després de l'èxit de Ponsatí

Campanya de donació en línia de sobiranistes amb euroordres de detenció





Els exconsellers a l'estranger han obert aquest dijous un web per rebre donacions com a "via de suport econòmic per garantir la defensa jurídica i la seguretat" dels diputats a l'estranger amb ordre de detenció, han informat en un comunicat des de Brussel·les.





El portal 'defensaexili.org' justifica la iniciativa "davant la repressió exercida per l'Estat Espanyol", per donar suport a Carles Puigdemont i la resta de persones que treballen amb ells.





El comunicat explica que així es podran canalitzar donacions de manera "legal, segura i transparent".





És la primera "via de suport a l'exili", que fins al moment no ha requerit fons ni de la Caixa de Solidaritat -fons destinat a les fiances dels presos- ni de l'Associació Catalana pels Drets Civils -que dóna suport a familiars de presos i de polítics a l'estranger-.





CLARA Ponsatí





Aquesta iniciativa s'inaugura l'endemà que l'exconsellera de la Generalitat Clara Ponsatí aconseguís una ràpida adhesió a la seva campanya personal de recaptació al portal CrowdJustice.





A les 13 hores d'aquest dijous havia reunit més de 213.000 lliures per pagar a la seva defensa, i dimecres ja va dir que els diners que pogués sobrar servirà per "donar suport a altres en la mateixa situació".