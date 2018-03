Manifestació del sector de la restauració de l'Aeroport de Barcelona

La manifestació serà el dimarts 3 d'abril a Barcelona.





El sindicat CCOO de Catalunya ha convocat una manifestació i una assemblea el dimarts 3 d'abril dels treballadors d'hostaleria de l'Aeroport de Barcelona.





Des de l'organització recorden que des del passat 24 de març estan en vaga indefinida, amb un seguiment del 100%, contra la divisió que AENA ha realitzat dels establiments de restauració que operen a l'Aeroport de Barcelona, i que, segons CCOO "suposen una amenaça molt seriosa de devaluació de les condicions de treball ".





La manifestació tindrà lloc de 11.00 hores a 13.00 hores, des d'Avinguda Diagonal amb c / Bruc fins a la Delegació del Govern (al c / Mallorca amb c / Roger de Llúria).





L'assemblea es farà també aquest mateix dimarts, a les 16.00 hores, a la sala d'actes de la seu de CCOO a Barcelona (Via Laietana, 16).





Amb una previsible assistència de prop de 300-400 persones, assistiran responsables d'Hostaleria de CCOO de Serveis (Daniel Ortega, Paco Galván) i de la Federació de Serveis de CCOO. (Gonzalo Fuentes, Antonio Ruda), així com a responsables polítics amb els quals s'han mantingut contactes institucionals (César Ramos, Jordi Terrades i Lídia Guinart (PSC).