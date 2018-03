Llibertat per a la tuitera que va amenaçar al jutge Llarena i la seva dona

Pintades contra Llarena.





Un jutjat de Tarragona ha decretat llibertat provisional per a l'autora d'un tuit amenaçant contra el magistrat del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena i la seva dona, ha informat aquest dijous el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat.





La dona, que va ser detinguda, s'ha acollit al seu dret a no declarar i la causa, que està oberta per un delicte d'amenaces, s'ha de manar als jutjats penals de Reus per judici.





La Fiscalia Superior de Catalunya va obrir diligències d'investigació aquest dilluns pel tuit publicat diumenge a la compte @csaune en què informaven que l'esposa Llarena -que ha processat l'expresident Carles Puigdemont - viu a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) i que tots dos han de saber "que no podran anar pel carrer a partir d'ara".





El missatge afirmava: 'La dona del fill de puta de Llarena és -el nom-, directora de -institución- (al costat de l'Observatori Fabra). Viu a Sant Cugat (on ve el hdp els caps de setmana). Cal difondre-ho perquè han de saber que no podran anar pel carrer a partir d'ara !!!! '.





Per a la Fiscalia, el missatge mostra "la intenció de provocar intranquil·litat d'ànim, inquietud i angoixa en les persones que en el mateix es designen o la d'impedir-los o dificultar la seva llibertat d'obrar".