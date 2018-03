L'Ibex tanca març amb un descens del 2,43%

Ha aconseguit recuperar 9.600 punts en aquesta última setmana.





L'Ibex 35 ha tancat la sessió d'aquest dijous amb una pujada del 0,48%, fins a arribar als 9.600,4 punts, el que ha permès al selectiu concloure la setmana amb un repunt del 2,21%, tot i que no ha aconseguit evitar que en el conjunt del mes de l'març es deixi un 2,43%.





El parquet madrileny ha aconseguit recuperar els 9.600 punts en la que serà l'última jornada borsària de la setmana, a causa de que la borsa espanyola romandrà tancada demà a la festivitat de Divendres Sant, i acumular així tres sessions consecutives en verd.





En concret, les majors pujades de la sessió a tancament de mercats les han registrat ArcelorMittal, que ha repuntat un 4,213%, i IAG, que ha pujat un 3,114%.





També han conclòs amb pujades superiors al 2% Colonial (+ 2,957%), Mediaset (+ 2,352%) i Melia Hotels (2,224%).





Per contra, les caigudes d'aquest dijous han estat liderades per Cellnex Telecom, les accions s'han deixat un 1,632%, seguida per Gas Natural (-1,423%), Iberdrola (-1,191%), Acciona (-1,153%) i Endesa (0,941%).





Entre la resta de valors, Bankia s'ha deixat un 0,790% i Inditex, 1 0,235%. Per contra, han tancat en positiu BBVA (+ 1,371%), Caixabank (+ 1,308%), Santander (+ 0,934%), Repsol (+ 0,769%) i Telefónica (+ 0,45%).





A la resta d'Europa, s'ha mantingut la tendència alcista al tancament de mercats, ja que la Borsa de Frankfurt concloïa amb una pujada del 1,34%, mentre que París i Londres es revaloraven un 0,72% i un 0,17 %, respectivament.





En els mercats de deute, la prima de risc espanyola se situava en els 66,7 punts bàsics, amb la rendibilitat del bo a deu anys en el 1,16%. Mentrestant, als mercats de divises, l'euro s'intercanviava per 1,2286 dòlars.





La pujada d'aquest dijous, juntament amb els repunts del 0,99% de dimarts i del 0,86% de dimecres, ha permès que l'Ibex 35 tanca la setmana amb una pujada del 2,21%, que contrasta amb la caiguda del 3,76% que va registrar en la setmana anterior.





L'analista de XTB Jorge López ha assenyalat que l'Ibex ha aconseguit tancar en positiu la setmana després d'un inici "bastant complicat", on el to negatiu de les sessions anteriors es va seguir prolongant en els mercats a nivell global "per la tensió política existent ", a causa principalment a una possible guerra comercial entre els Estats Units i la Xina.





No obstant això, a meitat de setmana es va produir un canvi a una tendència positiva gràcies a un PIB millor del que s'esperava, que reforçava la idea inversora de seguir contemplant un bon escenari macroeconòmic que faci força a l'hora de consolidar noves alces en els mercats. Això permet ser "optimista i despertar una mica de positivisme de cara a les pròximes jornades".





En l'àmbit empresarial, López afegeix que ha estat una setmana "atípica" pel poc moviment al final de la mateixa, on les festivitats han estat claus per al poc volum existent en el mercat, situació que no ha servit d'excusa per aconseguir un molt bon comportament del sector bancari o les companyies de serveis públics.





TANCAMENT DE MES I TRIMESTRE





D'altra banda, aquest dijous també coincideix amb el tancament de mes borsari, que s'ha saldat amb un descens del 2,43%. Aquesta baixada es suma a la caiguda del 5,85% registrada al febrer i fan que l'Ibex 35 conclogui el trimestre amb un descens del 4,42%, malgrat haver repuntat un 4,06% al gener.





Respecte al conjunt del trimestre, López destaca que s'ha anat de més a menys, ja que després d'un "espectacular mes de gener", el positivisme "es va esfumar de cop" només entrar al febrer, que va experimentar volatilitats no vistes des del estiu de 2015, amb les respectives conseqüències baixistes de les mateixes.





Març ha estat després el test crucial per a les borses ja que els índexs, i principalment els europeus, han estat sotmesos a nivells de suport claus que han aconseguit conservar, el que ajuda a obtenir "conclusions positives en la mesura del negatiu del trimestre".





Per a la setmana vinent, López espera que l'Ibex segueixi respectant els 9.500 punts, zona clau per seguir pensant de manera positiva i tenir l'oportunitat de començar el segon trimestre de l'any amb l'objectiu posat en els 10.000 punts. Si no és així, el selectiu podria caure als 9.200 punts, la qual cosa atorgaria una clara alternativa inversora de compra.