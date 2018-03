Continuen els talls de carreteres dels CDR

Corts de peatges a Tarragona / CDR Tarragona.





Desenes de persones convocades per Comitès de Defensa de la República (CDR) han mantingut aixecades les barreres del peatge de la sortida 8 de l'AP-2, a Montblanc (Tarragona), que ha estat poc després tancada per la concessionària, que ha ofert les sortides 7 i 9 com alternatives.





Els manifestants, que han demanat l'alliberament dels líders sobiranistes presos, han començat l'acció passades les 17.00 hores, i la sortida ha estat tallada sobre les 18.20, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).





El STC ha detallat que l'acció dels CDR i l'haver tancat aquesta sortida ha provocat circulació intensa a l'AP-2 al llarg d'aproximadament mig quilòmetre en sentit sud.









També han tallat la calçada de la N-260 a Puigcerdà sobre les 19.20 hores d'aquest dijous, moment des del qual també es mobilitzen en la N-152, on han generat congestions en la circulació cap a França.





La protesta en la N-260 provoca una afectació de prop d'un quilòmetre en tots dos sentits, mentre que la de la N-152 genera circulació amb congestió també al llarg d'un quilòmetre, només cap a la frontera francesa.