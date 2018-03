RÃºssia expulsarÃ  60 diplomÃ tics nord-americans

Serguei Lavrov, ministre d'Exteriors rus.





El Govern de Rússia ha anunciat aquest dijous que retira la seva autorització al consolat general dels Estats Units a la ciutat de Sant Petersburg, en resposta a la decisió de Washington d'expulsar 60 diplomàtics en suport a Regne Unit per l'atac amb agent nerviós contra el exespia rus Sergei Skripal i la seva filla a la localitat britànica de Salisbury.





El ministre d'Exteriors rus, Serguei Lavrov, ha recalcat que Rússia expulsarà al mateix nombre de diplomàtics que els Estats Units i ha afegit que les mesures de resposta "seran simètriques, i encara més".





En aquest sentit, el Ministeri d'Exteriors ha revelat poc després que 58 treballadors de l'Ambaixada a Moscou i dos diplomàtics del consolat general a Iekaterinburg han estat declarats 'persona non grata' i ha ordenat que abandonin el país abans del 5 d'abril.





"Quant a la resta de països, també hi haurà una resposta simètrica pel que fa al nombre de persones de missions diplomàtiques que hauran d'abandonar Rússia", ha manifestat Lavrov, segons ha informat l'agència russa de notícies Sputnik.





Així mateix, ha proposat una reunió de l'Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ) per al 2 d'abril per abordar l'atac contra Skripal.