Alliberen sis dones víctimes d'explotació sexual

Les víctimes eren captades a Romania sota engany.





La Policia Nacional ha desarticula una organització criminal que controlava la prostitució al madrileny carrer Montera i ha alliberat dones alliberades eren obligades a mantenir relacions sexuals amb els seus clients sense protecció, a comprar-se roba provocativa, tenyir-se els cabells per cridar l'atenció i treballar sense descans .





Les víctimes eren captades al seu país d'origen, Romania, sota engany ja que se'ls oferia treball en el sector de l'hostaleria i, un cop arribaven a Madrid, eren amuntegades en un pis i obligades a exercir la prostitució sota l'amenaça de fer mal a les seves famílies, ha informat la Direcció Superior de la Policia de Madrid.





A més, l'organització comptava amb estructures dedicades al blanqueig de capitals a Romania, on enviaven els diners a través d'empreses de missatgeria.





La investigació va començar a detectar-se la presència d'una organització criminal romanesa que podria estar cometent delictes relacionats amb el tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual al carrer Montera de Madrid.





Després de diverses gestions, els agents van comprovar que les dones eren captades a Romania i traslladades en autobús fins a Madrid sota l'engany d'un treball en el sector de l'hostaleria.





Un cop a casa nostra, eren allotjades en un pis proper al carrer Montera i obligades a exercir la prostitució a la zona, on vivien en unes condicions insalubres i tremendament precàries, al romandre amuntegades i dormir en matalassos que es trobaven escampats per terra .





QUINZE MINUTS PER A CADA SERVEI





Els agents van poder esbrinar que les víctimes eren obligades a mantenir relacions sexuals amb els seus clients sense protecció per aconseguir així un major benefici econòmic.





A més els investigats també els imposaven com havien de arreglar-se, havien de vestir-se amb roba provocativa i tenyir-se els cabells amb l'objectiu de cridar l'atenció dels clients.





Els integrants de l'organització criminal fixaven les tarifes i durada dels serveis sexuals, no permetent-descansos durant la jornada que, començava a les quatre de la tarda i finalitzava a les tres del matí del dia següent.





Les dones explotades tenien un temps estipulat per als serveis de 15 minuts i eren multades si sobrepassaven aquest període. Durant la investigació, els agents també van comprovar que dues de les víctimes van patir agressions sexuals per part del cap de l'organització, qui les tenia totalment terroritzades.





Les explotades, a les quals no se'ls permetia parlar entre elles, eren controlades i acoquinades pels components de l'organització.





Així mateix patien un ferri control, tant al domicili de forma directa pels caps de l'organització, com a la via pública per una controladora que, també exercia la prostitució, però que formava part de l'organització.





Aquesta persona, sempre a escassos metres de les víctimes, comprovava el compliment de les normes imposades per l'organització. Fins i tot en el cas que fossin identificades per agents de policia, estaven obligades a assegurar que exercien la prostitució de manera voluntària i no podrà indicar-los el domicili on residien.





TRUCADES DE CONTROL





Tant l'inici com l'acabament de cada servei sexual, havia de ser comunicat als caps de l'organització mitjançant una trucada telefònica on indicaven també els diners obtinguts pel mateix.





D'aquesta manera, la líder controlava la recaptació que havien de lliurar les víctimes en arribar a l'habitatge, arribant a cachearlas i descalzarlas per si es quedaven amb una mica de diners. Per aquestes comunicacions assignaven a cada víctima un terminal mòbil.





L'operatiu final va concloure amb la realització d'un dispositiu policial simultani a Espanya (Madrid) i Romania, procedint-se a la desarticulació de l'organització.





En aquest dispositiu es va detenir cinc persones a Madrid i una a Romania i es va registrar un domicili de Madrid on es va intervenir diversa documentació incriminatòria, diversos telèfons mòbils i 5.470 euros en efectiu.





A més els agents han pogut comprovar que l'organització comptava a Romania amb una estructura de blanqueig de capitals mitjançant la compra de propietats i l'enviament de diners al seu país d'origen mitjançant empreses de missatgeria.





Pla Policial contra el Tràfic d'Éssers Humans amb fins d'explotació sexual Aquesta operació s'emmarca dins el Pla de la Policia Nacional contra el Tràfic d'Éssers Humans amb Fins d'Explotació Sexua l, posat en marxa el 2013, i que va donar lloc a la creació de la Brigada Central contra el Tràfic d'Éssers Humans, adscrita a la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres de la Policia Nacional.





Amb la posada en marxa d'aquest pla, la Policia Nacional va activar la línia telefònica 900 10 50 90 i el correu trata@policia.es per facilitar la col·laboració ciutadana i la denúncia, anònima i confidencial, d'aquest tipus de delictes.