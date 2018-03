L'habitatge s'emporta la meitat dels teus diners, sigui propi o llogat

El 42 per cent de la població de l'àrea metropolitana de Barcelona destina quatre de cada deu euros a les despeses del lloguer de l'habitatge i els subministraments bàsics, la qual cosa provoca que continuïn els desnonaments per la dificultat de costejar-los i complica l'emancipació dels joves que volen independitzar-se.





Així es desprèn del primer informe anual de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge (O-HB, per les seves sigles en català), que analitza l'evolució del mercat de compra i lloguer i que està format per l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona , la Diputació i la Generalitat.





Els preus de 2017 recollits en portals immobiliaris de Barcelona indiquen que el que s'ofereix és més car que el que es demana.





En aquest sentit, la demanda se situa entre els 600 i els 800 euros mensuals, mentre que l'oferta se situa en la seva majoria per sobre dels 1.000 euros.









Aquesta disrupció es tradueix en una tendència a que hi hagi menys contractes de lloguer: el 2016, hi va haver 106.000 a la demarcació de Barcelona, xifra que suposa una disminució de 9.000 arrendaments en comparació amb 2013.





COMPRA





En el cas de l'habitatge de compra l'escenari tampoc és encoratjador. Per exemple, una família de Barcelona que ingressi 1.840 euros mensuals, ha de destinar més de la meitat a adquirir un pis de preu estàndard, segons dades de l'O-HB.





Malgrat això, les operacions de compra de pisos han augmentat un 87 per cent entre 2013 i 2016, i els preus de l'habitatge de segona mà s'han encarit un 43%.





Amb aquest esforç inversor, als joves els resulta complicat llogar o comprar un pis, de manera que en els últims deu anys ha baixat un 27% el nombre de joves que s'emancipa en el conjunt de Catalunya.





DESNONAMENTS





Les dificultats en el pagament de l'habitatge tenen com una de les seves greus conseqüències dels desnonaments. Segons dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Barcelona ha tancat l'any 2017 amb 2.591 desnonaments, dels quals el 85% es deuen a impagaments de lloguer.





És cert que en els últims anys s'ha reduït el nombre de desnonaments: el 2013 hi va haver 3.289 desnonaments a la capital catalana, davant dels 2.591 de 2017, però la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) adverteix que no han cessat.









La PAH ha comptabilitzat que s'han produït 14.841 desnonaments des del 2013 a Barcelona, 74.548 a Catalunya i 60.754 a la resta d'Espanya.





El resultat, més enllà de les dades macroeconòmiques però amb una crisi internacional a sobre, és la possibilitat d'anar a l'atur, perdre la casa i endeutar-se de per vida.





A això se suma descobrir, com va passar a milers de ciutadans, que el pis podia anar a subhasta i que, si aquesta quedava deserta, el banc se l'adjudicava pel 50 per cent del valor de taxació.





Això no sortia en el contracte, expliquen a la PAH, que en les seves assemblees remarquen que mentre s'intentava culpabilitzar el ciutadà acusant-lo d'haver viscut per sobre de les seves possibilitats, aquest mateix ciutadà va pagar quotes abusives i interessos alts. Així, queden condemnats a l'exclusió social.





HABITATGE METRÒPOLIS BARCELONA





Per tot això, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona han creat 'Habitatge Metròpolis Barcelona', un operador públic-privat que té com a objectiu poder ampliar el parc públic de lloguer assequible.





Buscaran, a través d'un concurs públic, col·laboradors de l'àmbit privat que estiguin disposats a invertir en aquest projecte amb un benefici discret però segur a llarg termini. Segons les previsions, el rendiment serà del 4 per cent.





L'origen d''Habitatge Metròpolis Barcelona' té a veure, expliquen fonts de l'empresa acabada de crear, amb el fet que a nivell europeu el 75% de l'habitatge és de propietat, percentatge que en el mercat nacional és el 82%.





Per tal d'intervenir en el mercat de l'oferta, que en quatre anys s'ha encarit un 25% en el cas del lloguer, es pretén ajudar a reduir aquest augment tan significatiu del 6% anual.





La nova empresa no se centrarà en casos de pobresa extrema, sinó en un altre segment de població, el de famílies amb ingressos d'un o dos membres que treballen i que podrien tenir sous propers als 1.000 euros cadascuna.





Aquestes famílies dediquen prop del 40% dels ingressos a l'habitatge i els subministraments bàsics, la qual cosa les condueix a la precarietat.









El nou operador metropolità té vocació d'impulsar el lloguer social i ser capaç de posar al mercat les unitats de pisos suficients per poder influir en el preu.





L'objectiu és gestionar un parc públic de més de 4.500 habitatges en vuit anys, gràcies a la iniciativa mixta.





La recerca del operador privat té a veure amb que un inversor expert es faci càrrec de la promoció i de l'administració dels lloguers, i s'estima que el concurs es durà a terme abans de l'estiu.





La iniciativa ja està en marxa, a l'espera del capital privat que hauria d'entrar a l'octubre, perquè a través de l'entitat pública empresarial Impsol, que depèn de l'AMB, ja pot dissenyar el projecte.





PREU MÀXIM DE 750 EUROS MENSUALS





Les primeres finques estan ubicades a Montgat, amb dues promocions, a Sant Adrià de Besòs, amb altres dues, ia Sant Boi de Llobregat, amb un. El preu de lloguer és d'uns 750 euros.





En funció de la situació socioeconòmica de l'inquilí, podrà optar a subvencions públiques que validaran els serveis socials de cada municipi. En total, els ajuts a aquests 750 euros poden arribar al 50%, tenint en compte les subvencions de les diferents administracions, que anirien per finestreta única.





Es tracta, insisteixen des de 'Habitatge Metròpolis Barcelona', de col·laborar amb el segment poblacional que està tenint dificultats per emancipar-se. No hi ha un límit tancat sobre el període del contracte, però si la situació de l'inquilí millora econòmicament, és probable que es redueixi la subvenció.