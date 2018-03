Ada Colau es replanteja el seu futur polític amb Pablo Iglesias a Podemos

Pablo Iglesias i Ada Colau en un míting electoral





Més enllà d'encerts i fracassos, Ada Colau encarna l'arribada a les institucions d'activistes socials al marge dels partits tradicionals. No obstant això, la seva carrera política cap a nivells de responsabilitat tant a Catalunya com a Espanya està sembrada de dubtes. Es presenta convençuda a la reelecció a l'alcaldia de Barcelona però es declara decebuda per la deriva de Podemos i del seu propi partit a Catalunya.

El 5 de febrer de 2013 Ada Colau va presentar davant el Congrés dels Diputats una iniciativa amb milió i mig de signatures per prohibir els desnonaments. Al juny de 2015, dos anys i mig després, la carismàtica líder de la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques (PAH) es va convertir en alcaldessa de Barcelona.

Colau s'ha significat, amb el suport de Pablo Iglesias, com un referent de l'espai a l'esquerra del PSOE. No en va la llista dels 'Comuns' a Catalunya va ser la més votada en aquesta comunitat en les eleccions generals de 2015 i 2016.





MASSA DESGAST





Per aquest motiu Colau impulsés, superant Podem, el partit Catalunya a Comú. El seu primer objectiu era la presidència de la Generalitat, però també pretenia actuar en l'escena política nacional. Amb aquesta finalitat la seva formació ha anat creixent de forma autònoma respecte a Podemos i a un Pablo Iglesias desgastat. Una aspiració que ha condicionat la seva posició ambigua posició sobre la independència de Catalunya.

Però, segons revela el diari 'El Confidencial Digital', quan es compliran tres anys de la seva arribada a l'alcaldia, Ada Colau ja no té tan clar el seu futur polític. Per referit, ha confessat als seus col·laboradors més pròxims que quan va iniciar la seva carrera política no esperava "tant desgast". I, a més, es declara decebuda del complicat que és aconseguir acords tant per als pactes amb altres partits a l'Ajuntament, on té 11 de 41 regidors, com també per a compromisos a nivell intern en el seu propi partit.

Així, les dues qüestions de confiança a què s'ha sotmès en menys de tres anys per tirar endavant els pressupostos municipals han fet efecte en Ada Colau. A això se sumen els mals resultats de Catalunya a Comú en les eleccions catalanes del 21-D la qual cosa genera dubtes sobre les seves opcions a Barcelona per 2019.

Té decidit presentar-se a la reelecció perquè considera que, de no fer-ho, "tot el projecte polític creat fa quatre anys s'esfumaria de forma definitiva". Colau va aconseguir aglutinar Podemos, Iniciativa per Catalunya i als seus seguidors de forma molt més reeixida que posteriors aliances de l'esquerra catalana situada entre el PSC i ERC. No obstant això, l'alcaldessa tem que ERC li arrabassi la victòria en 2019, com ja apunten algunes enquestes.

DUBTES DAVANT EL FUTUR DE PODEM

L'aposta de Colau per continuar en la política municipal de Barcelona té a veure amb unes perspectives poc favorables i amb l'incert futur de Podemos a nivell nacional. Així, segons relata El Confidència Digital, tem que en les pròximes generals la formació estatge pateixi un desastre considerable.





Així, segons comenten fonts del seu entorn, aquesta podria ser la seva oportunitat d'optar fins i tot al lideratge nacional del partit, una opció plena de dubtes. Per això prefereix, almenys de moment, "blindar" a Catalunya mentre segueix amb atenció com evoluciona Podemos a Madrid en els propers anys. Especialment després de les pròximes eleccions generals que se celebraran el 2020 o, si Rajoy les avança, el 2019.