Puigdemont assegura que no claudicarà ni es retirarà

Carles Puigdemont assegura que no es retirarà (EFE)





L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha declarat aquest dissabte que no es retirarà: "No claudicaré, no renunciaré, no em retiraré davant l'actuació il·legítima dels que han perdut a les urnes".

El diputat d'JxCat ho ha dit en un tuit mentre segueix reclòs a la presó de Neumünster, Alemanya, en què també ha afirmat que no renunciarà davant "l'arbitrarietat dels que estan disposats a pagar el preu d'abandonar l'estat de dret i la justícia per la 'unitat de la pàtria".

La policia alemanya va detenir diumenge a Puigdemont al nord d'Alemanya en resposta a una ordre de captura europea activada pel Tribunal Suprem (TS) espanyol i les autoritats alemanyes analitzen actualment l'ordre d'extradició, encara que la decisió no s'espera com aviat fins la setmana que ve.