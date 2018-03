Rússia expulsa dos diplomàtics espanyols com resposta pel cas Skripal

Ignacio Ybáñez, ambaixador d'Espanya a Rússia





El Ministeri d'Exteriors de Rússia va convocar aquest divendres l'ambaixador espanyol, Ignacio Ybáñez, per comunicar-li la expulsió de dos membres de la missió diplomàtica a Moscou, en resposta a la decisió anterior d'Espanya de fer fora dos diplomàtics russos a Madrid, com a represàlia per l'atac químic contra l'ex espia Sergei Skripal, segons han informat fonts diplomàtiques espanyoles.

Ybáñez va ser convocat al costat dels ambaixadors d'altres 22 països a Rússia --Albania, Austràlia, Alemanya, Canadà, Croàcia, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Macedònia, Moldàvia, Noruega, Països Baixos, Polònia, Romania, República Txeca, Suècia i Ucrania--, d'acord amb un comunicat del Ministeri d'Exteriors rus.

El departament que dirigeix Serguei Lavrov ha indicat que ha lliurat a aquests 23 ambaixadors notes de protesta informant que diplomàtics dels seus països hauran d'abandonar sòl rus en el mateix nombre que els agents del Kremlin que van ser expulsats pels seus governs.

Diversos països, la majoria europeus però també Estats Units, Canadà o Austràlia, han declarat persona 'non grata' a diplomàtics russos, en solidaritat amb el Regne Unit, que acusa el Govern de Vladímir Putin d'enverinar amb un gas nerviós a Skripal i la seva filla , Iúlia, que viuen com asilats polítics a la localitat britànica de Salisbury.