Els forts vents activen el Pla d'Emergències a Catalunya aquest cap de setmana

Les ratxes de vent poden superar els 72 quilòmetres per hora (RTVE)





Protecció Civil de la Generalitat ha activat el Pla Especial d'Emergències per Risc de Vent a Catalunya (Ventcat) en fase d'alerta davant la previsió d'un episodi de vent a partir de la mitjanit d'aquest divendres, ha informat la Conselleria d'Interior en un comunicat.

El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que el vent arribi pel sud, afectant les comarques del Montsià, Baix Ebre i Baix Camp (Tarragona), i que a partir del matí de dissabte afecti a la meitat sud del territori català, mentre que a partir del migdia i la tarda s'estendrà cap al nord.

Les ratxes de vent poden superar els 72 quilòmetres per hora durant aquest episodi, per la qual cosa Protecció Civil demana precaució en els desplaçaments i en les activitats de lleure a l'exterior per la possible caiguda de branques, arbres i altres elements estructurals.