El PSC proposa un pla de xoc per a les llistes d'espera dels pacients per al·lèrgies

Els nivells de pol·len fan preveure "una de les pitjors primaveres per a al·lèrgies





El PSC ha registrat al Parlament una proposta de resolució que insta el Govern a elaborar i executar un "pla de xoc" per reduir el volum de la llista d'espera dels pacients pendents de la primera visita a l'especialista per al·lèrgies.

En un comunicat aquest divendres, la diputada del PSC al Parlament, Assumpta Escarp, ha alertat que els nivells de pol·len fan preveure "una de les pitjors primaveres per a al·lèrgies i el Departament de Salut encara no ha comunicat cap mesura de prevenció".

Ha assegurat que al febrer havia 9.566 persones en llista d'espera per ser vistes per primera vegada per algun tipus d'al·lèrgia i que el temps d'espera pot provocar que passin el període d'al·lèrgia sense haver estat diagnosticades ni tractades.

Per això, la iniciativa reclama reduir la llista d'espera, establint un calendari i els recursos necessaris, i fer un estudi sobre les necessitats de metges al·lergòlegs al sistema de salut de Catalunya "per acabar amb la desigualtat territorial".

"Ja n'hi ha prou de paraules i declaracions d'intencions: cal complir el mandat del Parlament aprovat el febrer de 2016 sobre política sanitària, on s'instava el Govern a millorar les llistes d'esperes sanitàries", ha sentenciat.