El president del Parlament alemany rebutja qualsevol ingerència política en el cas Puigdemont

Wolfgang Schäuble, president del Parlament alemany (DPA)





El president del Parlament alemany i antic ministre de Finances, Wolfgang Schäuble, va rebutjar una ingerència de la política en el procés d'extradició de l'expresident català Carles Puigdemont i va afirmar tenir "confiança plena" en la Justícia alemanya, en unes declaracions publicades avui.

"Hem de seguir la regla de l'ordre de detenció europea", va declarar el cristianodemòcrata en una entrevista publicada pel grup alemany de mitjans Funke. "La decisió sobre Puigdemont sembla ser tot menys trivial. Ara està en mans de la Justícia, en què tinc plena confiança".

L'ordre europea de detenció i entrega presentada per Espanya pels delictes de rebel·lió i malversació de fons públics elimina precisament la intervenció política que existeix en un procés ordinari d'extradició entre Estats de fora de la Unió Europea.

Així mateix, Schäuble va apel·lar al Govern de Mariano Rajoy a rebaixar les tensions en el conflicte per la independència de Catalunya. "Hem d'abordar la globalització de tal manera que les persones no se sentin perdudes en ella", va recomanar. "Per això, els espanyols haurien de deliberar sobre com solucionar el problema perquè els catalans puguin viure amb això".

La Fiscalia General de Schleswig-Holstein, l'estat federat on va ser arrestat Puigdemont diumenge passat, analitza actualment si obrir un procés d'extradició, i en aquest cas l'expedient passaria a mans del Tribunal Superior Regional de Schleswig-Holstein, que haurà de dictaminar si la lliurament està justificada i si compleix amb la legalitat. S'espera que la decisió de la Fiscalia arribi la setmana que ve.