Arnold Schwarzenegger, operat d'urgÃ¨ncia del cor

L'actor Arnold Schwarzenegger





Segons el portal TMZ es troba estable després de sotmetre a una operació a cor obert després de sorgir complicacions mentre li substituïen una vàlvula cardíaca.

Arnold Schwarzenegger ha estat sotmès a una operació urgent de cor en el centre mèdic Cedars-Sinai a Los Angeles, segons ha publicat el portal de notícies TMZ.com.

La publicació, que cita fonts properes a l'actor i polític d'origen austríac nacionalitzat nord-americà, assegura que Schwarzenegger va acudir al centre mèdic aquest dijous per sotmetre a una operació per reemplaçar la seva vàlvula aòrtica per cateterisme. Segons aquestes mateixes fonts, durant l'operació hi va haver complicacions que van portar al fet que finalment fos operat d'urgència a cor obert durant diverses hores. Segons TMZ es troba estable.

No és la primera vegada que Arnold, que pateix un problema congénico del cor, ha de ser sotmès a una operació. El 1997 el protagonista de Terminator va haver de ser intervingut també per la seva vàlvula aòrtica.