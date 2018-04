Alberto Fernández reclama per a entitats i activitats socials 85 locals buits

El PP de Barcelona reclama els locals de REGESA per a activitats socials (ANTONIO MORENO)





Alberto Fernández, president del Grup Popular a l'Ajuntament de Barcelona, ha reclamat que l'Ajuntament i la Generalitat cedeixin els 85 locals que estan buits a Barcelona, i que podrien estar afavorint el desenvolupament d'activitats socials sense ànim de lucre ".

El líder Popular ha sol·licitat a Colau que "cedeixi els 21 locals municipals buits, propietat del Patronat Municipal de l'Habitatge, a entitats sense ànim de lucre, com ara els dos locals que va adquirir al desembre de 2015 al C / Química, així com els 37 locals de REGESA, empresa que pertany al Consell Comarcal del Barcelonès ".

En aquest sentit, també ha demanat que "l'alcaldessa reclami a la Generalitat de Catalunya que cedeixi els locals buits de l'Incasol (27), i de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (37), un total de 64 locals, a entitats sense ànim de lucre, moltes d'elles amb importants dificultats econòmiques per poder pagar el lloguer de locals o oficines ".

Alberto Fernández ha afirmat que "les entitats socials actuen en molts casos en què l'Ajuntament no arriba, de manera que cal facilitar-los l'accés a un local de forma gratuïta o de pagament simbòlic, perquè així puguin desenvolupar la impotent tasca social a la qual es dediquen ".

Finalment, el líder Popular ha considerat que "no cal deixar passar el temps fins que es venguin aquests locals, i mentre deixar-los buits, quan posar-los al servei d'entitats socials representa un valor afegit per als barcelonins".