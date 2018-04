Messi sentencia la Lliga al Sánchez Pizjuán

Valverde va canviar a Dembele per Messi (REUTERS)





Els onze punts d'avantatge al davant de la classificació de Laliga li van donar al Barcelona, sense Leo Messi d'inici, una tranquil·litat que es va transmetre a la seva manera d'afrontar un partit on tenia al davant a un afamat Sevilla. L'equip de Montella va pressionar durant els primers minuts, però poc a poc els blaugrana van anar guanyant terreny.

Van avisar Iniesta i Luis Suárez abans de l'oportunitat de Correa (min. 21), però, va ser el Mut Vázquez, incomprensiblement sol dins l'àrea petita, el que va superar a Ter Stegen tot i que no va colpejar nitidesa la pilota. Potser va ser aquesta la clau per sorprendre els culers, que van acusar el cop després del pas pels vestidors.

Si la primera meitat havia acabat amb avantatge mínim per als sevillitas, poc va trigar a augmentar l'avantatge quan Muriel (min. 50), va aprofitar un rebuig per batre el porter alemany. Ràpidament sortia Messi, que només ingressar en el terreny de joc, li va donar als seus companys un altre aire amb el qual afrontar la remuntada.

El Sevilla va tenir moltes ocasions per posar-se 3-0, però quan semblava tot perdut per al Barcelona, van aparèixer Luis Suárez en primer terme en el 88 i Leo Messi amb un xut amb l'esquerra des de fora de l'àrea un minut després per emmudir al Sánchez Pizjuán i provocar el deliri en una banqueta, que havia salvat un punt in extremis. Si hi va haver un partit en Lliga on els blaugrana havien patit molt refereix aquest, però la màgia de l'últim minut del va salvar novament d'una derrota gairebé segura.