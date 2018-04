300 edificis a Espanya es vestiran de blau aquesta nit per afegir-se a la campanya mundial sobre l'autisme

L'Ajuntament de Barcelona il·luminat de blau en suport al col·lectiu d'autistes





Milers d'edificis i monuments emblemàtics de tot el món s'il·luminaran de color blau a la tarda-nit de l'1 al 2 d'abril a suport i solidaritat amb el col·lectiu de persones amb Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (TEA) i les seves famílies, al marc de la campanya internacional de sensibilització 'Light It Up Blue' ( 'Ilumínalo de blau', en espanyol).

Aquest dilluns 2 d'abril es commemora el Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme, declarat per les Nacions Unides per posar en relleu la necessitat de contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones que ho pateixen.

L'objectiu a Espanya és arribar a la xifra dels 300 edificis il·luminats de blau per tot el país en la tarda-nit de l'1 al 2 d'abril. Així, en la major part de les comunitats autònomes ja s'ha confirmat la il·luminació en blau d'ajuntaments, diputacions provincials, assemblees i parlaments autonòmics, monuments i edificis emblemàtics.

EL CONGRÉS, LES CASES PENJADES DE CUENCA I LA SAGRADA FAMÍLIA





A Madrid, el Museu Nacional d'Art Reina Sofia, la Fundació ONCE, la Seu d'Autisme Espanya, el Cercle de Belles Arts, el Congrés dels Diputats, La Cibeles o la façana de la Puerta del Sol seran de color blau.

Destaquen, entre molts altres, el Conjunt monumental de les Portes de Terra Cadis; el Palau de Viana de Còrdova; el Castell de Santa Catalina de Jaén; Hospital Reial (Rectorat Universitat de Granada) Castell Fuengirola (Fuengirola, Màlaga) i el consistori de Màlaga, l'Ajuntament i fonts de la ciutat d'Huelva.

A Aragó s'il·luminaran la font de la Hispanitat de Saragossa, la façana del Casino d'Osca i la Torre Sant Martí de Terol; alhora que també lluiran de blau el Cabildo de Las Palmas Gran Canària, el Castell de la Llum, el Teatre Pérez Galdós i l'Auditori Alfredo Kraus. A Tenerife, l'auditori i l'ajuntament.

Respecte a Castella-la Manxa, l'Ajuntament d'Albacete, al costat del Museu Municipal i la Diputació Provincial seran de color blavós, així com el Palau de la Diputació Provincial de Ciutat Real i les cases penjades de Conca. A la província de Toledo s'il·luminaran edificis de Villafranca dels Cavallers, Consuegra, Illescas i Talavera de la Reina, però també el Passeig de la Cava de Toledo, la Muralla del Carme, l'Ajuntament i la Torre Telecom-CLM.

També s'il·luminaran, entre d'altres, el Palau de la Diputació d'Alacant o les font de la Plaça del Mar i els Estels; l'Església de Sant Francesc (Yecla, Múrcia); el Palau de l'Assemblea de Melilla; el Cub del Revellín de Logronyo i la font de Murrieta; la Torre d'Hèrcules de La Corunya; el pont romà d'Orense; Muralla Romana de Lugo; el Temple de Diana a Mèrida; el Teatre Gayarre de Pamplona; la Sagrada Família o el Gran Teatre del Liceu de Barcelona; i la Torre del Vents de Tarragona.

Per la seva banda, SuresTEA, associació que treballa per la inclusió i en defensa dels drets de les persones amb Trastorn de l'espectre autista (TEA), ha avançat que aquest dilluns reunirà en Parc Warner de Madrid a persones amb TEA i les seves famílies per donar visibilitat i conscienciar la societat que les persones amb autisme són això, "persones" vivint i sentint el mateix món però amb una mirada diferent.

'TRENQUEM JUNTS BARRERES PER L'AUTISME'





Així mateix, el moviment associatiu de l'autisme a Espanya, en coordinació amb Autisme Europa, ha posat en marxa una campanya de conscienciació sota el lema 'Trenquem junts barreres per l'autisme. Fem una societat accessible ', amb motiu de la celebració del Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme.

Segons ha informat la Confederació Autisme Espanya, la iniciativa té com a objectiu visibilitzar les barreres a les quals s'enfronten cada dia les persones amb Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (TEA) i les seves famílies.

En aquest context, el moviment associatiu de l'autisme demana que es garanteixi la detecció precoç dels TEA en diferents contextos (sanitari, educatiu i social), el diagnòstic especialitzat (en qualsevol etapa vital) i una atenció primerenca interdisciplinar, específica i basada en la evidència científica.

Sol·licita també assegurar una atenció integral i específica a la salut; afavorir l'accés de la persona adulta amb TEA a l'ocupació ia la vida independent; promoure una educació especialitzada, inclusiva i de qualitat, flexibilitzant i innovant l'oferta educativa existent en les diferents etapes educatives i vitals; i fomentar l'accés igualitari als recursos, béns i serveis especialitzats.

ACTES SOLIDARIS I CAMPANYA A LES XARXES





D'altra banda, la Confederació Autisme Espanya ha organitzat un programa d'actes i activitats al voltant de la campanya, entre elles, una campanya en xarxes socials. Des del passat dilluns 26 de març es demana a la societat que se sumi a la iniciativa, pujant fotos en què trenquin un foli en blanc o el cartell de la campanya com a gest simbòlic de "trencar junts barreres per l'autisme". El hashtag per a aquesta acció és #DiaMundialAutismo.

A més, el divendres 6 d'abril (17.00 a 21.00 hores) tindran lloc actuacions musicals solidàries a la Plaça del Callao de Madrid; i durant la setmana del 2 al 6 d'abril les pantalles del metro de Madrid emetran un espot de la campanya 'Trenquem junts barreres per l'autisme'.

El Ministeri de Sanitat, Afers Socials i Igualtat acollirà el dimarts 10 d'abril (17.00 hores), un acte commemoratiu que comptarà amb la participació de persones amb TEA i les seves famílies, durant el qual es llegirà el manifest del moviment associatiu amb motiu d'aquesta jornada.