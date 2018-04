El 112 registra 1.151 trucades relacionades amb el fort vent, la majoria a Tarragona i Barcelona

Els episodis de vent han provocat caigudes d'arbres





El telèfon d'emergències 112 ha rebut 1.151 trucades per 815 incidents durant tot l'episodi de vent que va afectar diverses zones de Catalunya, sobretot les comarques de Tarragona i Barcelona.

En un comunicat, Protecció Civil de la Generalitat ha informat que dissabte cap a les 21.45 hores es va desactivar la fase d'alerta del Pla Especial per Emergències per Risc de Vent a Catalunya (Ventcat), ja que les ratxes de vent anaven a la baixa i es manté el pla en fase de prealerta.

Durant aquest episodi els Bombers de la Generalitat han atès 621 avisos per vent i han realitzat un total de 72 serveis per incidències com caigudes de branques, arbres, tendals i antenes, tot i que no hi ha hagut cap ferit.

També hi ha hagut algunes incidències a la xarxa viària, ferroviària i en el tràfic aeri, així com en el subministrament elèctric.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les ratxes màximes de vent s'han produït a Portbou (Girona) amb 118 quilòmetres per hora, Mont-roig del Camp (Tarragona) amb 111, i Constantí i el Perelló (Tarragona) amb 108.