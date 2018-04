ERC considera necessari dialogar amb el Govern central i dubte sobre la investidura de Puigdemont

Pere Aragonès, adjunt a la Presidència d'ERC (EUROPA PRESS)





L'adjunt a la Presidència d'ERC, Pere Aragonès, ha defensat aquest diumenge que l'independentisme se sent a dialogar amb el Govern central per buscar una solució política a la situació entre Catalunya i la resta de l'Estat.

"Cal seure en una taula. Nosaltres estem disposats, sent ferms en les nostres conviccions, però cal dialogar", ha assegurat en una entrevista a 'La Vanguardia'.

Ha advertit que no volen posar condicions prèvies, però que "mentre hi hagi represaliats o amenaces no serà un diàleg honest", pel que creu que per facilitar el diàleg cal alliberar els presos sobiranistes i retirar les acusacions.

Aragonès ha criticat que el president del Govern, Mariano Rajoy, no dialogui i ha assenyalat que "l'Estat ha de veure que no pot estar permanentment amenaçant amb actuacions penals contra la voluntat democràtica de més de dos milions de catalans".

Així mateix, ha assegurat que posarien sobre la taula de diàleg la necessitat de defensar la voluntat democràtica dels catalans i "els drets i les llibertats civils que a hores d'ara estan en perill".

LA INVESTIDURA DE PUIGDEMONT, UNA MERA ESPECULACIÓ





Preguntat sobre la possibilitat d'investir l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, el dirigent d'ERC ha assegurat que ara mateix la prioritat és la seva defensa i ha recordat que va retirar la seva candidatura a la Presidència: "Si no hi ha un canvi, no té sentit tornar a plantejar-ho, ja que estaríem fent una mera especulació".

També ha reiterat que cal un Govern "amb la màxima urgència", però que li correspon a JxCat fer la proposta del candidat a la investidura, i ha afirmat que ERC no presentarà un candidat perquè ja tenen un acord amb JxCat per formar Govern.

A més, Aragonès ha reclamat una nova estratègia independentista perquè creu que "calen majories inapel·lables" i trobar aliances més àmplies.