Uns 200 tabarnesos se solidaritzen amb Albert Boadella al poble de Jafre, a Girona

Un moment de la manifestació a Jafre





Dues-centes persones, segons els Mossos d'Esquadra, es van concentrar aquest dissabte a la plaça Major de Jafre (Girona) en la convocatòria del Grup de Periodistes Pi i Maragall i secundada per l'plataforma Tabarnia per donar suport a Albert Boadella. L'esdeveniment no ha registrat incidents des del seu inici a les 12.00 hores d'aquest dissabte davant del consistori d'aquest municipi de 393 habitants.

La marxa va començar a les 12:05 hores i va acabar el seu recorregut pels carrers de la localitat a les 12:30 hores, han informat els Mossos d'Esquadra.

La plataforma Tabarnia ha cridat a participar en la concentració silenciosa convocada pel Grup de Periodistes Pi i Maragall aquest dissabte a la plaça de Major de Jafre (Girona) per donar suport a Albert Boadella després que recentment aparegués una pintada al municipi que deia: "Boadella fot el camp".

La manifestació ha avançat encapçalada per una pancarta decorada amb màscares blanques amb la boca tapada per una línia vermella i signada pel grup de periodistes convocant.

Al costat de Boadella, s'han sumat a la convocatòria el periodista Arcadi Espada, l'exdiputat de Ciutadans Jordi Cañas i el portaveu de la plataforma Tabarnia Jaume Vives, entre d'altres.

Davant la convocatòria, el consistori va emetre una circular informativa en què demanava als veïns del poble "ser respectuosos, i evitar qualsevol acció en detriment del poble i dels participants".

La plataforma Tabarnia va trucar a la concentració "per la llibertat d'expressió" i va demanar als que assistissin que no portessin banderes ni distintius polítics.