La DGT corregeix la manca d'examinadors incorporant a una vintena de militars

La vaga d'examinadors de 2017 es va perllongar durant gairebé sis mesos (ANTENA 3)





La primera vintena de militars té previst incorporar-se aquest mes d'abril a la plantilla d'examinadors de trànsit. Actualment, hi ha 796 examinadors en actiu, segons xifres de la DGT, dada que s'elevaria al voltant dels 820 i 830 treballadors amb aquests funcionaris de Defensa, depenent dels que aprovin el curs de formació que van iniciar al gener i finalitzen al març.

Aquesta incorporació respon a una de les mesures del Govern per pal·liar l'escassetat d'aquests funcionaris i recuperar així la normalitat en totes les Direccions Provincials de Trànsit després de la vaga que aquests treballadors van mantenir durant gairebé sis mesos en 2017.

La DGT va anunciar aquest procés de formació per a personal de tropa i marineria amb una edat de més de 45 anys, pertanyents al Ministeri de Defensa, a finals de juliol de 2017, quan el col·lectiu portava un mes de vaga. Aquesta mesura va generar polèmica, sobretot entre els mateixos examinadors, que anteposaven les seves reivindicacions retributives de l'escassetat de la plantilla.

En aquesta convocatòria que es va realitzar per a personal del Ministeri de Defensa, es van presentar un centenar de sol·licituds. Van ser seleccionats 28 militars, que van iniciar el curs el passat 8 de gener. Aquells que ho aprovin, s'incorporaran a la plantilla previsiblement a principis del mes d'abril. En aquesta convocatòria també es va incloure a funcionaris que treballaven a la DGT però no com examinadors, dels quals van ser seleccionats set persones. Aquests 35 aspirants s'aniran incorporant progressivament a les Direccions Provincials de Trànsit que més dèficit d'examinadors presenten.

MÉS DE 100 EXAMINADORS MENYS DES 2011





Des de 2011, el nombre de treballadors s'ha vist reduït a més d'un centenar. En aquell moment, la DGT comptava amb el servei de 873 persones a tot Espanya, quan a mitjan 2017 la xifra era de 756 treballadors.

A causa de la manca de personal que Trànsit ha reconegut en nombroses ocasions, es van posar en marxa diverses convocatòries de formació de nous examinadors per a funcionaris de l'Administració General de l'Estat.

La primera convocatòria anava adreçada a personal de Trànsit i de Correus. Es van habilitar, després de realitzar el curs de formació entre abril i juny, per al lloc d'examinador 18 persones, augmentant així la plantilla a 774 treballadors. Un segon curs es va oferir també per als que ja es trobaven en actiu en aquests dos organismes públics. Un total de 22 empleats van aprovar la formació, que van realitzar entre setembre i novembre, tancant així l'any amb una plantilla de 796 examinadors.

Però entre mitges, concretament des del juny, aquest col·lectiu es va posar en vaga per reclamar una pujada salarial --el denominat complement específic, d'uns 250 euros mensuals-- en les seves nòmines, el que els va portar a iniciar aturades parcials que es van perllongar fins a desembre . A més, també criticaven la rebaixa de llocs de treball.

Per això, la DGT va decidir obrir una via perquè funcionaris de Defensa tinguessin l'oportunitat de realitzar el curs de formació per a convertir-se en examinador.

A més, amb l'objectiu de cobrir les demandes retributives del col·lectiu, també es va anunciar la convocatòria de 435 places de promoció interna entre els examinadors. En aquesta convocatòria, que formava part del Reial Decret Llei pel qual s'aprovava una Oferta d'Ocupació Pública extraordinària, es va crear una especialitat de Trànsit dins del cos general administratiu de l'Administració General de l'Estat per solucionar els problemes d'escassetat de la plantilla.





MILLORES ECONÒMIQUES I PROFESSIONALS

La nova especialitat, que segons la DGT suposaria millores tant econòmiques, professionals i administratives --i que permetria ascendir als examinadors del Subgrup C2--, estaria adscrita al Ministeri de l'Interior, i pertanyeria al subgrup C1 de funcionaris de l'Estat. Les proves d'aquesta promoció interna van començar a realitzar-se a mitjans de gener.

Amb l'objectiu de seguir augmentant el nombre d'examinadors per obtenir el carnet de conduir, Trànsit tornarà a convocar un altre curs d'accés a aquest lloc per a personal de nou ingrés, que s'impartirà entre els mesos d'abril i juny. Les previsions de la DGT passen per incloure a 70 nous professionals al juliol, a l'inici de la 'temporada alta' de les proves pràctiques de conduir.

A més, els militars i funcionaris d'altres ministeris tindran una nova oportunitat per accedir a una plaça d'examinador abans que acabi l'any, amb un curs que començarà al setembre i que permetrà afegir una altra trentena de treballadors al desembre, segons les estimacions de la DGT. La idea és anar ampliant la plantilla perquè a la fi de 2018 Trànsit compti amb uns 920 funcionaris dedicats a aquesta tasca, si bé comptabilitzant les jubilacions, la xifra que espera la DGT seria d'uns 870 examinadors en actiu.