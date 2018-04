Mas rebutja la investidura de Puigdemont per evitar més processos penals

Artur Mas votant en el referèndum de l'1-O (EUROPA PRESS)





L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha descartat aquest diumenge a la investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat perquè "comportaria obrir processos penals contra més persones".

En una entrevista de Rac 1 recollida per Europa Press, ha assenyalat que l'independentisme ha de valorar si és aquest moment investir Puigdemont "val la pena després de tenir tanta gent fora del país o no cal, i cal rearmar les forces i tirar endavant ".

Ha defensat que Puigdemont té "tota la legitimitat" per ser investit i ha reivindicat que un Govern podria ajudar a reclamar més justícia i legitimitat.

Preguntat pel referèndum de l'1-O el dia que fa sis mesos de la seva celebració, Mas ha destacat que va ser "una enorme victòria política" malgrat que no ha comportat guanys directes a curt termini.

També ha explicat que no pensava que "l'actuació seria d'aquesta radicalitat i visceralitat per part de l'Estat espanyol", i ha criticat que, al seu parer, no hi va haver negociació perquè el Govern no va voler dialogar.