Villegas creu que Ciutadans podria governar a Catalunya si hi ha altres eleccions

José Manuel Villegas, secretari general de Ciutadans (EUROPA PRESS)





El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha pronosticat que el seu partit tindria opcions de governar a Catalunya si se celebressin altres eleccions autonòmiques per la incapacitat dels partits independentistes d'investir un nou president de la Generalitat.

En una entrevista amb Europa Press, Villegas s'ha mostrat convençut que cada vegada són més els catalans que "no volen la ruptura" d'Espanya i els que, després d'haver votat a partits independentistes, "estan començant a veure" que el procés separatista "no té futur".

"Per tant, crec que si hi hagués unes noves eleccions, tindríem opcions de millorar el resultat i, fins i tot amb la llei electoral tramposa que tenim a Catalunya, opcions per governar", ha declarat.

Ciutadans, que va ser la força més votada en les autonòmiques del 21 de desembre, sosté que el sistema de repartiment d'escons és un dels factors que ha impedit la seva candidata, Inés Acostades, formar una majoria de govern al costat dels altres partits constitucionalistes .

ELS INDEPENDENTISTES HAN ASSUMIR EL SEU FRACÀS

Però el fonamental és, segons el dirigent de Cs, que "els separatistes assumeixin que el seu projecte ha fracassat" i que, per tant, "han de tornar a la Constitució ia la llei i intentar nomenar un Govern que es dediqui a governar, no a enfrontar als catalans ia intentar trencar Espanya".

"Més que si anem a eleccions o no, la clau està en que els separatistes assumeixin que han fracassat" i que "han de respectar les normes democràtiques", la qual cosa "es pot fer amb un nou president o anant a unes noves eleccions havent assumit això", ha manifestat, subratllant que "el repte a l'Estat, el trencar Espanya i el sortir d'Europa" són accions "fora de la llei que no han tingut suport social ni de les democràcies europees".

Villegas considera que el procés independentista encara "portarà cua", ja que "els separatistes segueixen obstinats a mantenir polítiques d'enfrontament i de divisió". Però "la via de la separació i de la ruptura està morta, i si no assumeixen això, Catalunya seguirà encallada", ha insistit.

Pel que fa al bon resultat de Cs en els comicis del 21-D i la caiguda de suports per al PP, considera que es deu a que el partit presidit per Albert Rivera ha tingut sempre "un missatge molt nítid" a Catalunya i "no ha pactat mai amb els nacionalistes ". "Aquesta claredat en el missatge i aquesta coherència li dóna confiança a la gent, i això va ser part del secret del suport majoritari que vam tenir", ha afegit.

Un altre àmbit en el qual, al seu parer, l'Executiu del PP ha pogut cometre errors és el de la política exterior, on creu que hi ha hagut "un abandó de funcions, falta de perícia o falta d'interès" que ha contribuït al fet que en alguns casos la imatge que ha projectat Espanya en relació amb la crisi catalana no fos "l'adequada".

"Sembla mentida que un Govern autonòmic que intenta trencar Espanya i, a més, trencar Europa hagi tingut pràcticament més èxit que el Govern d'Espanya a l'hora de vendre el seu relat fora", ha lamentat.

LA PRESÈNCIA DE L'ESTAT A CATALUNYA HA DE VEURE'S AMB NATURALITAT

El secretari general de Ciutadans ha afirmat que "els pactes i la cessió contínua" dels Governs del PP i del PSOE amb Convergència i ERC al llarg dels últims 30 anys han "encoratjat" als nacionalistes, que "sempre volen anar una pas més enllà ".

Des del seu punt de vista, això "ha portat al fet que desaparegués bona part de la presència de l'Estat a Catalunya", on "s'ha deixat fer" als nacionalistes en l'educació i en els mitjans de comunicació públics.

Davant d'això, s'ha mostrat partidari de "normalitzar la presència de l'Estat a Catalunya com a part d'Espanya, que es vegi amb naturalitat", perquè no es tornin a aplicar "pactes no escrits" que, segons ha indicat, han fet que a Catalunya la Policia Nacional evités circular amb vehicles que la identifiquessin com a tal.

Pel que fa a l'escola pública, Villegas ha recalcat la necessitat que s'apliquin les sentències del Tribunal Constitucional que diuen que "el castellà ha de conviure amb el català en uns percentatges d'almenys el 25%", tot i admetent flexibilitat en funció de les circumstàncies de cada col·legi i cada zona.

Això es pot aconseguir, segons ha apuntat, a través de l'Alta Inspecció educativa, "veient si això es compleix o no es compleix i fent que es compleixi".